Il Segreto, anticipazioni puntata 20 agosto: Emilia narcotizzata da Cristobal, Hernando senza speranze?

Beautiful

EMILIA NARCOTIZZATA DA CRISTOBAL

Neppure la domenica ferma Il Segreto, che torna regolarmente anche questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. Si ripartirà dalla complicata situazione nella quale si è venuta a trovare Camila, sempre più tormentata da Cristobal Garrigues. L'uomo nutrirà nei suoi confronti una vera fissazione, organizzando per lei una cena romantica alla villa. In tale circostanza, le offrirà da bere del vino ed Emilia sarà costretta a berlo, pur consapevole del fatto che esso potrebbe contenere dei narcotizzanti. Ed, in effetti, la moglie di Alfonso non si sbaglierà pensando che Cristobal stia portando avanti il suo piano per renderla la sua amante: dopo avere bevuto la bevanda a lei offerta, la locandiera comincerà a sentirsi male, perdendo in controllo delle sue azioni. Sarà solo allora che scenderà in campo Donna Francisca, confermandosi una sorprendente alleata della figlia dell'ex fidanzato Raimundo.

ANTICIPAZIONI HERNANDO STA PER MORIRE?

Nella puntata de Il Segreto di questa sera, le condizioni di salute di Hernando daranno dei piccoli segni di miglioramento ma si tratterà solo di calma apparente. Lo stesso Lucas confermerà a Camila che le speranze di sopravvivenza saranno appese al lumino e che la ritrovata forza di Dos Casas, in verità, preannuncerà la sua inevitabile morte. Se da un lato Nestor sarà ben felice di apprendere che la fine del suo rivale è vicina, dall'altro Hernando cercherà di appigliarsi alle poche forze rimaste. Chiederà, infatti, un favore a Lucas: preparare i profumi che dovranno essere regalati a Camila e Beatriz come regalo di addio. La cubana sarà emozionata per il dono del marito, ringraziandolo fra le lacrime, ma faticherà a nascondere la sua disperazione per la sua inevitabile morte. I fan de Il Segreto dovranno dunque prepararsi a salutare un altro dei protagonisti della telenovela spagnola?

© Riproduzione Riservata.