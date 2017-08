La domenica sportiva / Anticipazioni e ospiti prima puntata: Marcello Nicchi interviene sul Var

La Domenica Sportiva (Facebook)

La domenica sportiva torna oggi su Rai due, alle 23,00, con una edizione tutta rinnovata. La storica trasmissione di approfondimento, condotta da Giorgia Cardinaletto, sarà infatti orfana di Alessandro Antinelli, ma vedrà alla conduzione due volti molto amati del giornalismo sportivo: il primo è Riccardo Cucci, storica voce del calcio di Radio Rai, il secondo è Marco Tardelli, che parteciperà al programma in veste di opinionista assieme a Mario Sconcerti. Ci saranno, ancora una volta, gli ospiti fissi del programma, fra i quali troveremo l'attore Gianfelice Facchetti, figlio del noto Giacinto, che in ogni puntata regalerà ai telespettatori un breve monologo sul calcio, e Regina Baresi, attaccante dell'inter femminile figlia del celebre attaccante nerazzurro Beppe e nipote di Franco Baresi, molto attiva sui social network. Fra i volti confermati ci sarà anche Gabriele Corsi, storico componente del Trio Medusa.

OSPITI MILENA BERTOLINI E PAOLO PAGANINI

Come in ogni puntata, anche questa sera La domenica sportiva di Rai due si arricchirà di ospiti pronti a dire la loro sui temi più scottanti del periodo. Fra i volti noti dello sport, infatti, nel primo appuntamento in onda oggi ci sarà il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, che darà il via alla discussione sul Var (Video Assistant Refree), il sistema studiato per supportare gli arbitri nelle decisioni "da protocollo" con l'ausilio della moviola. Da quest'anno, infatti, gli arbitri di porta saranno gli assistenti del primo uomo, pronti a intervenire dalla cabina di regia qualora ve ne fosse necessità su rigori, espulsioni, gol annullati, e scambi di identità. Fra gli ospiti della prima serata, inoltre, ci sarà anche il nuovo ct della Nazionale Femminile di Calcio, Milena Bertolini, che assieme a Paolo Paganini di RaiSport presenterà, da domani lunedì 21 agosto, una nuova rubrica di calciomercato

© Riproduzione Riservata.