La ricerca della felicità/ Su Rete 4 il film con Will Smith diretto da Gabriele Muccino

Will Smith in una foto recente (Facebook)

IL CAST

'La ricerca della felicità' è un film americano dal titolo originale 'The Pursuit of Happyness' e di genere drammatico. Diretto dal regista italiano Gabriele Muccino è uscito nel 2006 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e sarà mandato in onda il 20 agosto alle ore 21:25 su Rete4. Il cast è formato da nomi di rilievo, come Will Smith che interpreta il padre di famiglia Chris Gardner, Thandie Newton nei panni della moglie Linda, Jaden Smith riconoscibile come il piccolo Christopher, oltre a Cecil Williams, Kurt Fuller, James Karen, Dan Castellaneta, Takayo Fischer, Brian Howe, Kevin West, Domenic Bove e Geoff Callan. Le musiche, invece, sono state curate da Andrea Guerra, compositore italiano che si è occupato delle colone sonore di moltissimi film famosi, tra i quali 'Letters to Juliet', 'Bianca come il latte, rossa come il sangue' e 'Love Without Borders'.

LA TRAMA

La storia tratta di Chris Gardner, un uomo di mezz'età, padre di famiglia e sempre di corsa per cercare di portare uno stipendio a casa a fine mese. Tenere in vita il matrimonio ed allo stesso tempo badare al figlio, seguendo orari di lavoro sempre più impegnativi risulta un'impresa quasi impossibile. Non riuscendo a sopportare questa situazione, la mamma di Christopher abbandona la casa, lasciando il bambino di soli cinque anni alle cure del papà spesso assente. Chris inizia una nuova vita, quella di un genitore single alla ricerca di un impiego meglio retribuito. Sfrutta tutte le doti in suo possesso: attraverso il suo carisma riesce a guadagnare il minimo indispensabile con le vendite porta a porta. Dopo molti sforzi ottiene il posto dei suoi sogni, quello all'interno di una società importante e ben quotata, la Dean Witter, che sarebbe interessata a farlo entrare nel suo team, anche se sussiste un grande problema: Chris dovrà fare un tirocinio di durata semestrale non retribuito. Chris accetta facendo molti sacrifici, tra i quali vivere sotto i ponti o in strutture per i senza tetto, oltre a mangiare alla mensa dei poveri insieme al figlio. Competendo con diversi aspiranti broker cercherà di farsi largo nella giungla di contratti da chiudere, conquistando la fiducia di clienti spesso tenaci. Alla fine del semestre ha però una gradita sorpresa: arriva l'assunzione e tutti gli sforzi e le privazioni sembrano essere ripagati.

