Meteor Storm/ Su Italia 1 il film con Michael Trucco diretto da Tibor Takàcs

Meteor Storm su Mediaset

Meteor Storm è un film prodotto negli Stati Uniti, appartenente al genere catastrofico, d'azione e fantascienza. La sua uscita nelle sale cinematografiche mondiali è avvenuta nel 2010 e andrà in onda in televisione su Italia1 il 20 agosto alle ore 14:00. Il regista è Tibor Takács, di origine ungherese, che ha diretto altri film appartenenti al genere, come 'Non aprite quel cancello I-II', 'Sola... in quella casa' e 'I volti della vendetta'. Il cast è formato da attori di diverso calibro: i due protagonisti sono Michelle, interpetata da Kari Matchett, e Tom, alias Michael Trucco. Vi sono inoltre Kirsten Prout nei panni di Kara, Eric Johnson come Kyle, Brett Dier nel ruolo di Jason, oltre a Jill Morrison, Viv Leacock, Lara Gilchrist e Travis Nelson. La colonna sonora, particolarmente apprezzata dal pubblico, è stata curata da Jim Guttridge, il quale si è occupato anche delle musiche di altri film quali 'Riverwood', 'Il viaggio dell'unicorno' e 'Kung fu Killer'.

LA TRAMA

Il film è ambientato a San Francisco, dove la vita si svolge normalmente, i bambini vanno a scuola, le persone lavorano ed i problemi sono quelli quotidiani che caratterizzano gli abitanti di ogni grande città. Tutto cambia quando una pioggia di meteoriti cade sull'abitato, cessando e riprendendo in continuazione. L'esercito cerca una soluzione e decide di prelevare uno dei massimi esperti del fenomeno nel Paese: Michelle.

La ragazza è un'astronoma che da anni sta monitorando il fenomeno, ma non accetta facilmente di offrire la sua consulenza allo Stato, in quanto è preoccupata per le sorti dei suoi due figli. Viene dunque mandato il suo ex marito Tom, un colonnello appartenente alla Protezione Civile, a proteggere i bambini portandoli in una zona sicura, e allo stesso tempo deve anche occuparsi di evacuare la città cercando di mettere in salvo tutte le persone. Nel frattempo Michelle insieme ai militari stanno valutando se sia il caso di utilizzare i mezzi più potenti a loro disposizione per evitare l'inevitabile: le testate nucleari.

Dopo un pò la protagonista riesce a scoprire che c'è una gigantesca asteroide chiamata Apophis, che è attualmente in collisione con la terra. Secondo le statistiche in poche ore colpirà la baia di San Francisco provocando la distruzione di tutta l'area. Michelle ed il colonnello Clancey informano il Generale Brock che hanno estremo bisogno dell'aiuto dei satelliti russi, perché quelli americani non sono nella posizione adeguata per guidare il lancio dei missili. Il presidente russo esita ad accettare ed il lancio avviene ugualmente, con il solo controllo dei mezzi messi a disposizione dagli Stati Uniti. L'asteroide viene distrutta con successo ed il pianeta è finalmente salvo.

