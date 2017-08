Nicolas Vaporidis / Nuova fidanzata? L'attore avvistato con un'affascinante biondina

Nicolas Vaporidis con la sua fidanzata (Facebook)

Nicolas Vaporidis, celebre protagonista di "Notte prima degli esami" e di "Maschi contro femmine", ha trovato l'amore. Si tratta di un'affascinante ragazza dai lunghi capelli biondi con la quale è stato paparazzo dal settimanale Nuovo all'Argentario. Vaporidis, che dalle immagini pubblicate dalla nota rivista appare in perfetta forma, non nasconde la sua felicità insieme alla sua dolce metà, con la quale è apparso sin da subito in perfetta sintonia. Coccole, baci e relax fanno da contorno alla loro estate bollente in mare aperto, ma negli scatti condivisi da Nuovo non mancano immagini dei due mentre passeggiano sulla terraferma mano nella mano. Sembrano lontani i tempi in cui Nicolas Vaporidis si lasciva immortalare in compagnia di Giorgia Surina, la donna che ha portato all'altare nel 2012 e dalla quale si è separato due anni dopo: oggi, nel suo cuore, c'è spazio solo per il suo nuovo amore. Ma chi è l'affascinante biondina che fa coppia fissa con l'attore?

L'ANNUNCIO SUI SOCIAL

Ormai è ufficiale: Nicolas Vaporidis ha un nuovo amore, svelato qualche giorno fa attraverso uno scatto condiviso su Instagram e confermato dalle immagini pubblicate dal settimanale Nuovo. Per il momento, l'attore ha mantenuto il più stretto riserbo sull'identità della misteriosa ragazza bionda con la quale si accompagna, lasciando in sospeso, per il momento, tutti i dettagli sulla sua storia d'amore. A svelare qualche particolare in più sulla sua nuova fiamma, però, è stata la celebre rivista, secondo la quale la misteriosa ragazza sarebbe l'erede di un'importante famiglia di imprenditori torinesi. Per il momento, non sono state pubblicate ulteriori indiscrezioni sul suo conto, ma una cosa è certa: Nicolas Vaporidis è nuovamente felice. A testimonianza di ciò, uno degli ultimi aggiornamenti postati dall'attore sui social, dove, nello scatto che lo immortala insieme alla sua fidanzata, si legge questa dolce dedica d'amore: "Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin".

