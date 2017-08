Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 20 agosto

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 20 AGOSTO 2017

E' ora il momento di passare ai segni top dell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. La Vergine vive di una grande energia in questi giorni e deve godersi questi giorni perché dal ventitré le cose potrebbero cambiare in negativo. Qualcuno potrebbe avere anche una buona notizia dal punto di vista del lavoro. La Bilancia vive delle buone situazioni che potrebbero portare a pescare delle opportunità che si pensavano svanite, forse dei treni stanno per ripassare e c'è l'occasione per essere positivi. Non bisogna assolutamente sottovalutare gli incontri perché potrebbe nascere all'improvviso un amore importante con una persona a cui non si era pensato minimamente fino a ieri. Le stelle aiutano nei nuovi progetti l'Acquario che però non potrà vivere solo di soddisfazioni e dovrà stare molto attento per quanto riguarda l'aspetto economico. Sarà importante risparmiare un po' e cercare di essere parsimoniosi.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Sarà una giornata piuttosto complicata per il segno del Toro che si trova a vivere le cose in maniera diversa da quello che si sarebbe aspettato. Il momento non è propizio per riuscire a trovare la forza di reagire alle situazioni avverse. Inoltre si potrebbe arrivare anche a litigare con persone a cui si tiene molto. Lo Scorpione potrebbe vivere alcuni momenti di difficoltà perché non riesce a superare un torto che crede di aver subito negli ultimi giorni. Per questo si rovina una domenica che poteva essere molto importante per rilassarsi, presto infatti si torna a fare sul serio e servirà aver accumulato la giusta dose di energie per essere reattivi. I Pesci sono in crescita, stanno vivendo in questo periodo dei grandi cambiamenti che non cancellano le difficoltà vissute fino a questo momento. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se ci sarà possibilità immediata di rivincita.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Facciamo un paragone tra ieri e oggi per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Dopo una giornata nervosa l'Ariete si è ripreso e in questo momento si sente più energico. Il Toro è entrato in crisi dopo un momento in cui sembrava aver capito e superato tutti i suoi problemi. Il momento sembra essere interessante, ma attenzione a dare giudizi affrettati. Il Cancro continua a vivere un momento interessante anche se a volte non c'è la forza per dare retta a tutti. I Pesci hanno superato l'ansia e la sfiducia dei giorni scorsi e ora si riprende pronto a cancellare tutto quello che è stato complicato negli scorsi giorni. E' un momento in cui i nati sotto questo segno si ritrovano e possono dare il meglio di loro. L'Acquario ieri si sentiva creativo, oggi deve dare retta ai problemi finanziari che di recente hanno colpito il segno. Attenzione a fare il passo più lungo della gamba, la fretta è sempre cattiva consigliera.

© Riproduzione Riservata.