Ramona Badescu / Fine dell'amore con Narcis Godeanu: la showgirl protagonista di un nuovo show in Romania

Ramona Badescu in una foto recente (Facebook)

Dopo l'idillio dei mesi scorsi, la storia d'amore fra l'attrice e showgirl Ramona Badescu e Narcis Godeanu, 42, avvocato e professore di diritto, sembra essere giunta al capolinea. A lanciare l'indiscrezione è stato un sito rumeno, che negli ultimi giorni ha annunciato la separazione dei due, avvenuta dopo un anno di relazione. E se l'amore è per la Badescu una nota assai dolente, la stessa cosa non si può dire per il lavoro: la showgirl, di recente molto amata proprio nella sua patria, ha da poco firmato un nuovo contratto di lavoro con il canale Antena 1, per il quale, a quanto pare, parteciperà alla dodicesima edizione del format dal titolo "Te cunosc de undeva", al via già a partire dal prossimo autunno. La Badescu, così come gli altri partecipanti, si è già rimboccata le maniche, dal momento che la rete è già alle prese con le prove dello spettacolo. Secondo i bene informati, infatti, la showgirl si sarebbe buttata a capofitto nel lavoro per dimenticare la recente delusione in amore (e secondo i primi rumors sarebbe già sulla strada giusta).

IL NUOVO FORMAT IN ROMANIA

Al via in Romania il nuovo progetto di Ramona Badescu, il programma dal titolo "Te cunosc de undeva", che la vedrà sul piccolo schermo con altri volti noti molto amati della sua terra, fra i quali Alina Puscas e Cosmin Selesi e un gruppo di quattro giurati. La showgirl parteciperà al format di Antena 1 dopo il successo ottenuto nel 2009 con Serviti va rog, nel 2013 con Duminica în familie e nel 2015 con Pofti?i pe la noi. Ma cosa ha spinto la Badescu ad accettare questa nuova sfida? Secondo quanto riportato da Bugetul.ro, l'attrice ha subito il fascino di questo "game show" già tre anni fa, ma solo adesso avrebbe trovato il coraggio di mettersi in gioco in questa impresa così complicata. Il cachet, che se le indiscrezioni fossero confermate potrebbe aggirarsi attorno ai 15 mila euro, è accompagnato da una cifra settimanale di circa 1000 euro, che verrà corrisposta per le 15 settimane di programmazione.

