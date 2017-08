SHARK 3D/ Phoebe Tonkin e Julian McMahon nel film oggi su Italia 1

Una scena del film

IL CAST DEL FILM

Oggi Italia 1 trasmette alle ore 21:15 il film Shark 3D (conosciuto negli altri paesi anche con il titolo di Bait). Si tratta di una pellicola di produzione australiana del 2012, con la regia di Kimble Rendall. È un film d'azione e fantascienza e tra i personaggi principali figurano volti noti come, ad esempio, Phoebe Tonkin e Julian McMahon, per non parlare di Dustin Milligan.

Phoebe Tonkin è nota nel panorama teen per avere interpretato una sirena adolescente in H2o, oppure per aver vestito i panni (e per continuare a farlo) di una sexy vampira ibrida in The Vampire Diaries e The Originals. Il ruolo che ha donato la celebrità a Julian McMahon è stato sicuramente Cole nel telefilm Streghe, un demone conosciuto anche come Belthazor. Inoltre, Julian McMahon ha partecipato a film celebri come I Fantastici 4 e Silver Surfer.

SHARK 3D, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Australia, in un luogo dove la vita scorre tranquilla: teenagers alle prese con sole, spiaggia e surf, e adulti che svolgono la propria attività senza freno. Un'improvvisa onda anomala travolge tutto. La forza dell'oceano, causata da un tremendo tsunami, ha ormai distrutto tutto all'esterno di un supermercato, dove sono bloccati i malcapitati protagonisti della storia, ovvero Josh, Doyle, Jaime, Tina e altri sopravvissuti all'onda, che si ritrovano a doversi arrampicare sul più alto scaffale possibile. Il peggio sembra essere passato, se non fosse per una scia di cadaveri che galleggia nel bel mezzo del supermercato. Ben presto i protagonisti scopriranno che, a causa dell'inondazione avvenuta, ben due grossi squali bianchi si stanno aggirando indisturbati all'interno dell'edificio. Come se non bastasse, oltre alle fauci dei pericolosi predatori il gruppo dovrà tenersi lontano dai numerosi cavi elettrici che pendono, rischiando di entrare a contatto con l'acqua stessa. Una lotta per la sopravvivenza, capitanata da una coppia di ex partner in amore - Josh e Tina - chiamati a salvare la propria vita e quella degli altri.

© Riproduzione Riservata.