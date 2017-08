STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Una moglie bellissima, Shark (domenica, 20 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Il programma della serata di domenica sulle reti Mediaset spazia dai film al reality show, alle serie televisive, alle fiction. Il programma più visto dovrebbe risultare il film drammatico in onda su Rete 4, intitolato "la ricerca della felicità", diretto da Gabriele Muccino. Su Canale 5 si sta in allegria con la commedia di Leonardo Pieraccioni intitolata "una moglie bellissima".

La programmazione serale su Canale 5 inizia alle 21.10 con il film commedia "Una moglie bellissima" con la regia di Leonardo Pieraccioni. L’attore toscano fa anche parte del cast insieme a Laura Torrisi, Gabriel Garko, Paolo Lombardi, Massimo Ceccherini, Carlo Pistarino, Rocco Papaleo, Chiara Francini, Tony Sperandeo e Francesco Guccini. La vicenda è quella di una coppia, Mariano e Miranda, che hanno un banco di frutta al mercato e girano per vari paesi della Toscana. Miranda è bellissima e durante un mercato le viene proposto da un fotografo di posare per un calendario.

La donna accetta e lascia Mariano, ma dopo varie vicende tornerà dal marito. Alle 00.00 va in onda una fiction intitolata "Il principe - Un amore impossibile", ambientata nella zona di confine tra Spagna e Marocco, a Ceuta. Per gestire il commissariato del quartiere "Il Principe", dove si mischiano l’immigrazione clandestina, il traffico di narcotici e le tensioni religiose, arriva un ispettore di polizia, Javier Morey, che in realtà è stato inviato sotto copertura per effettuare indagini a carico dei suoi colleghi.

Il primo caso che riesamina è quello della scomparsa di un ragazzo e Morey conosce la sorella, Fatima una insegnante di religione musulmana bellissima. Su Italia 1, alle 21.15, il film di azione "Shark", ambientato in una località balneare. Mentre in un supermercato sta avvenendo una rapina con un rapinatore che terrorizza con le sue armi tutti i clienti presenti, fuori accade un vero e proprio disastro, con un colossale tsunami che arriva a devastare l’intera cittadina. Diretto da Kimble Rendall ed interpretato da Phoebe Tonkin, Joel Amos Byrnes, Sharni Vinson, e Julian Mcmahon.

A seguire, alle 23.10 un altro film dello stesso genere, intitolato "Blu profondo". In questa vicenda sono protagonisti degli scienziati che stanno cercando un metodo di cura contro il morbo di Alzheimer. Mentre effettuano questi studi, modificano il Dna di alcuni squali, e così facendo creano una specie di squali più intelligente, ma nello stesso tempo molto più aggressiva e pericolosa. Interpretato da Saffron Burrows, LL Cool J, Thomas Jane, e Jacqueline McKenzie e diretto da Renny Harlin. Su Rete 4 dalle 21.30 viene trasmesso un film drammatico, che prende spunto da una storia vera, quella di Chris Gardner, intitolato "La ricerca della felicità". Chris è un uomo che viveva in miseria, ma non si è arreso, e lavorando molto duramente è riuscito ad ottenere una vita agiata insieme al figlio. Interpretato da Will Smith, Chandler Bolt, Jaden Smith, Thandle Newton e Dominic Bowe, con la regia di Gabriele Muccino. Alle 23.45 il programma di attualità intitolato "Confessione Reporter Incontri", nel quale Stella Pende, una giornalista che lavora come inviata di guerra sul campo, intervista sei personaggi della televisione che nel faccia a faccia con lei parlano di tutto, dai loro segreti, alle debolezze, ai successi ed ai dubbi.

Su La 5, alle 21.10, un "medical drama" intitolato "The Night Shift", ambientato nella città texana di San Antonio, nel Mimorial Hospital. Le vicende narrate sono quelle di dottori ed infermieri che si trovano ad essere impegnati durante la notte ed affrontano spesso delle situazioni disperate che richiedono la loro presenza anche oltre la fine del turno, impedendo così una vita affettiva esterna. Tra gli interpreti Eoin Macken, Brendan Fehr, Jill Flint, Ken Leung e Freddy Rodriguez. Su Mediaset Extra, con inizio dalle ore 21.15, viene trasmessa una puntata del reality show "Temptation Island", nel quale vengono raccontati i rapporti di coppia messi alla prova dall’estraniarsi dalla normalità, senza contatti con il resto del mondo, ma tentati, sia gli uomini che le donne, da altri single che vivono con loro per un periodo di 21 giorni. Su Iris, alle 21.00 un film "noir", intitolato "L'ultima missione", con Daniel Auteuil, Tony Gautier, Olivia Bonamy, Swan Demarsan, Catherine Marchal, Virginia Anderson, Francis Renaud, Philippe Nahon, Guy Lecluyse e Gerald Laroche, con la regia di Olivier Marchal. La vicenda è quella di un poliziotto, Schneider, che sta per chiudere la sua carriera in modo anonimo, ma prima di lasciare ha una opportunità, quella di effettuare un’ultima missione: proteggere Justine, una donna che 25 anni prima vide la sua famiglia distrutta da un serial killer.

L’uomo è stato rimesso in libertà ed è molto pericoloso anche a 25 anni di distanza. Su Italia 2 alle 21.10, viene trasmesso un film fantastico, "Gremlins 2- La nuova stirpe", nel quale Billy e Kate lasciano il loro paese di provincia e si stabiliscono a New York andando a vivere presso Daniel Clamp, nel grattacielo di proprietà dello stesso miliardario, e si portano con sé un grazioso ma curioso animaletto che non può stare alla luce del sole. Diretto da Joe Dante ed interpretato da Zach Galligan, Christopher Lee, Phoebe Cates, e Dick Miller. Su Top Crime, dalle 21.10, una puntata della serie televisiva "Close to home" dal titolo "la mia migliore amica". Un uomo, William Johns è vittima di un omicidio commesso con un colpo di fucile per il quale viene messo sotto accusa Artie Nelson, un ex collega della vittima, che lo stesso Johns aveva licenziato in precedenza. Insieme a lui sono accusati anche i figli. Annabeth ottiene che i tre siano processati separatamente è riesce ad ottenere la verità grazie ad una testimonianza. Nello stesso tempo Maureen, amica di Annabeth, le comunica che il processo a carico di suo marito è in appello, ed ha intenzione di seguirlo di persona.

