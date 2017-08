STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 3, Criminal Minds (domenica, 20 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai

Il palinsesto domenicale delle reti rai presenta fiction, serie televisive, programmi sportivi e di attualità e diversi generi di film. La fiction "Un passo dal cielo 3", in onda su Rai Uno, è il programma che dovrebbe avere il maggior seguito tra gli spettatori. Per gli sportivi l’appuntamento è quello classico su Rai 2 in seconda serata con "la Domenica Sportiva". Tra i film il thriller "un ragionevole dubbio" su Rai 3.

Su Rai Uno torna dalle 21.25 la fiction ambientata in Trentino ed intitolata "Un passo dal cielo 3", con l’episodio intitolato "Il mistero del san Bernardo". La vicenda è quella di un bambino autistico che scompare e mette in agitazione tutto il paese, con la forestale che si impegna subito nell’operazione di ricerca e salvataggio. Mentre si stanno effettuando le ricerche Giorgio deve affrontare una seconda emergenza, dovuta alla caduta di un uomo dentro un crepaccio. Intanto Natasha è preoccupata perché Pietro non si trova e lei pensa che sia accaduto qualcosa. L’ispettore Vincenzo, rimasto solo per la partenza di Eva, riceve una visita, quella della sorella Manu. Alle 23.45 la serata si chiude con il programma di attualità Speciale TG1. Su Rai 2, va in onda una serie poliziesca, "Criminal Minds", con l’episodio intitolato "Beyond Borders" che inizia alle 21.05. Una serie che racconta le indagini di una squadra Fbiche si trova impegnata a portare aiuto a quei cittadini statunitense che potrebbero trovarsi in pericolo in uno stato estero. Tra gli interpreti della serie Gary Sinise. A seguire torna l’attualità sportiva con il programma più "vecchio" della televisione, condotto da Alessandro Antinelli. Dalle 23.00, in "La Domenica Sportiva", gli appassionati di sport italiani potranno vedere tutti i filmati e conoscere tutti i risultati della prima giornata del campionato di calcio di serie A, oltre alle notizie riguardanti tutti gli altri sport. Su Rai Tre, alle 21.15, la serata inizia con un film thriller, "Un ragionevole dubbio" diretto da Peter Howitt ed interpretato da Samuel L. Jackson, Dean Harder, Dominic Cooper, Dylan Taylor, Ryan Robbins e Gloria Reuben. La vicenda di un procuratore distrettuale, Mitch, che dopo essersi ubriacato durante una festa con amici si mette al volante della propria auto per tornare a casa, ma durante il tragitto investe un passante in modo accidentale. Mitch si preoccupa per la carriera e per la sua famiglia e decide di fuggire dopo aver effettuato la chiamata ai soccorsi da un telefono pubblico. Quando il giorno dopo viene a conoscenza di un arresto, quello di Cecil Akerman, per quell’incidente, si sente in colpa e riesce a prendersi in carico il caso per far assolvere l’accusato. Tutto questo però fa si che la sua famiglia si trovi in pericolo. Alle 23.10 il film documentario della regista Elisa Amoruso, intitolato "Strane straniere", che racconta la storia di cinque donne che dopo aver lasciato il proprio paese d’origine, ognuna per un motivo diverso, sono riuscite ad integrarsi nel nostro paese ed avviare una attività. Cinque donne diverse sia come luogo di provenienza che come esperienze, ma tutte accumunate dal sogno realizzato.

Su Rai 4, alle 21.05 il film commedia "Home Sweet Hell", la storia di Don Champagne, un uomo che oltre ad avere una bella casa, con moglie e figli perfetti ha anche una attività che riscuote successo. Don però ha un segreto, una relazione con una commessa molto più giovane e questo causa la fine di tutto quando la moglie scopre la tresca. Con Katherine Heigl, Steffie Grote, Jordana Brewster, James Belushi, Patrick Wilson, Madison Wolfe, Kevin McKidd, Alyshia Ochse, Bryce Johnson e A.J. Buckley. Su Rai 5, alle 21.15, un documentario intitolato "Coast Australia - Darwin e il Nord", nel quale si può scoprire il Northern Territory, la frontiera settentrionale dell’Australia, ancora selvaggia e con pochi abitanti rispetto al vasto territorio, con un clima non invitante e con la presenza di pericoli rappresentati dai serpenti e coccodrilli che lo popolano. Su Rai Movie un film commedia interpretato da Marcello Mastroianni, con inizio alle 21,10 ed intitolato "Dramma della gelosia – tutti i particolari in cronaca". La vicenda di Oreste, un muratore sposato che dopo aver conosciuto una fioraia, Adelaide, se ne innamora. La giovane poi conosce un pizzaiolo più giovane e se ne innamora, proponendo a Oreste di dividersi tra i due uomini, ma il maturo muratore non è d’accordo e la uccide, in maniera involontaria, mentre Adelaide sta per sposarsi con il pizzaiolo. Diretto da Ettore Scola, con Monica Vitti, Marisa Merlini, Giancarlo Giannini e Manolo Zarzo. Su Rai Premium, alle 21.20 una puntata dell’ottava stagione del programma di intrattenimento "Made in Sud".

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25, "Un passo dal cielo 3", fiction

23.45 "Speciale TG1", programma di attualità

Rai Due

21.05, "Criminal Minds" serie poliziesca

23.00 "La Domenica Sportiva", trasmissione sportiva

Rai Tre

21.15, "Un ragionevole dubbio" film thriller

23.10 "Strane straniere", film documentario

Rai 4

21.05 "Home Sweet Hell", film commedia

Rai 5

21.15, "Coast Australia - Darwin e il Nord", documentario

Rai Movie

21.10, "Dramma della gelosia – tutti i particolari in cronaca", film commedia

Rai Premium

21.20, "Made in Sud", programma di intrattenimento.

