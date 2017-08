Sabato, domenica e venerdì / Su Rete 4 il film con Lino Banfi ed Edwige Fenech

Sabato, domenica e venerdì

'Sabato, domenica e venerdì' sarà il film in onda nel primo pomeriggio di domenica 20 agosto 2017 su Rete 4, alle ore 14.10. Una pellicola corale e a episodi diretta da tre diversi registi che possono essere considerati dei veri campioni della commedia all'italiana di fine anni Settanta-inizio anni Ottanta (il film è stato girato nel 1979). Stiamo parlando di Pasquale Festa Campanile, Sergio Martino e della coppia Castellano e Pipolo. Diversi i grandi protagonisti del cinema italiano dell'epoca presenti in ogni episodio. In 'Sabato', diretto da Sergio Martino, Lino Banfi interpreta Nicola La Brocca e Milena Vukotic la sua fidanzata, Lory Del Santo l'amante del capo di La Brocca e Edwige Fenech la bella Ingegnere Tokimoto. In 'Domenica', episodio diretto da Castellano e Pipolo, Barbara Bouchet interpreta Enza Paternò e Margot Cottens, Antonio Ferrandis, Manuel Zarzo interpretano il suo nucleo familiare ricoprendo rispettivamente i ruoli della madre, il padre e l'amante di Enza. Michele Placido è Mario Salvetti e Sergio Tardioli interpreta il suo socio. Infine l'episodio 'Venerdì, diretto da Pasquale Festa Campanile, vede tra i suoi protagonisti Adriano Celentano nella parte di Mr. Costantin, Manuel Gallardo nel ruolo del malavitoso Fred, circondato dal suo avvocato (Franco Diogene) e i suoi scagnozzi (Elio Crovetto e Salvatore Borgese). Lova Moor interpreta invece Jacqueline.

LA TRAMA

Nel primo episodio, 'Sabato', il protagonista è Nicola La Brocca, che lavora in Giappone in una grande azienda, la Zaikoto. La sua conoscenza dell'inglese gli permette di occuparsi delle pubbliche relazione, ed ha il compito di relazionarsi con una bellissima Ingegnere, Tokimoto, che arriva a Tokyo per seppellire l'urna del nonno defunto. Nicola perde la testa per Tokimoto nonostante la fidanzata Clelia cerchi di sabotare in tutti i modi il weekend che i due devono passare insieme, ma alla fine Nicola riuscirà a coronare il sogno di posare la bellissima professionista e vivere insieme nella Capitale giapponese. Nel secondo episodio, 'Domenica', Mario Salvetti lavora per una ditta di consegne su lunga tratta come camionista ed è molto spesso impegnato di notte, trovandosi a dover smaltire sempre molto sonno arretrato. La vicina, Enza Paternò, lo convince però a recitare il ruolo del suo fidanzato durante la visita dei possessivi parenti siciliani. Enza in realtà non sta per sposarsi, ma ha una relazione con un uomo sposato. Mario dovrà dunque cercare di tenere testa agli esuberanti parenti siciliani nonostantre la sua disperata voglia di dormire. L'ultimo episodio, 'Venerdì, vede come protagonista il più famoso impresario di ballo del 'Crazy Horse', mr. Costantin, che vive nel lusso con Jet privato, servitù e ogni tipo di comodità. Le sue certezze vacillano però quando la sua prima ballerina, Jacqueline, decide di sposare un conosciuto malavitoso, Fred. Mr. Costantin decide così di rivedere le sue priorità e impegnarsi per evitare che il matrimonio tra Jacqueline e il gangster possa consumarsi.

