Se mi lasci ti cancello/ Su La5 la commedia sentimentale con Jim Carrey e Kate Winslet

Jim Carrey (LaPressee)

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE DAI CONTORNI FANTASTICI E AMARI

Domenica 20 agosto, in seconda serata su La5, è in programma uno dei film più visionari degli ultimi anni: alle ore 22.45 è in programma "Se mi lasci ti cancello" di Michel Gondry, ex regista di videoclip passato con successo dietro la macchina da presa e che con questa pellicola raggiunse la notorietà. Uscito nelle sale nel 2004, "Se mi lasci ti cancello" (la cui traduzione non rende merito al titolo originale, "Eternal sunshine of a spotless mind", citazione di una poesia di Alexander Pope) non è al primo passaggio in tv ed è uno dei film indipendenti più importanti prodotti di recente: l'opera è una commedia sentimentale dal tono dolceamaro che sfocia nel fantastico grazie al visionario script di Charlie Kaufman. Nel cast del film spiccano i due protagonisti, Jim Carrey e Kate Winslet, nei panni rispettivamente di Joel Barish e Clementine Kruczynski, oltre a Tom Wilkinson (il dottor Howard Mierzwiak), Mark Ruffalo (Stan Fink), Elijah Wood (Patrick) e Kirsten Dunst (Mary Svevo).

LA TRAMA

Le vicende raccontate in "Se mi lasci ti cancello" non seguono un andamento lineare, tra flashback e un apparente ripetersi ciclico della storia: ad ogni modo, tutto verte attorno alla storia d'amore tra il timido Joel Barish e l'estroversa Clementine Kruczynski, i quali si incontrano per caso e si innamorano. La loro relazione è costellata di momenti intensi ma, dopo due anni, finiscono per lasciarsi: entrambi, anche se con tempistiche differenti, si rivolgono alla "Lacuna Inc.", una clinica specializzata nel cancellare determinati ricordi degli individui e che è diretta dal dottor Howard Mierzwiak. La prima a sottoporsi al trattamento è Clementine che fa rimuovere dalla sua mente ogni ricordo associato a Joel: quest'ultimo, all'oscuro di tutto, cerca di riconquistarla nonostante Clementine non lo riconosca, mentre la donna intraprende una relazione con Patrick, uno dei tecnici della "Lacuna Inc.", sfruttando a suo vantaggio proprio i ricordi di Clementine. In seguito, però, Joel viene casualmente a sapere della clinica e sceglie anche lui di rimuovere l'ex fidanzata dalla sua testa, consegnando anche tutti gli oggetti che erano legati al loro amore. Tuttavia, il processo di cancellazione della memoria di Joel non va a buon fine e i due tecnici che eseguono l'operazione (Stan e lo stesso Patrick) commettono un'imprudenza, lasciando che la mente dell'uomo resti legata a dei vecchi ricordi e opponendo così una resistenza inconscia all'oblio...

