TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 20 agosto: sarà Andy a trovare Cooper?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella notte fra oggi, domenica 20 agosto 2017 e domani, lunedì 21 agosto, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 2:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda la 15esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Gordon (David Lynch), Albert (Miguel Ferrer) e Diane (Laura Dern) riescono ad incontrarsi dopo gli ultimi eventi e si confrontano sul nome di Dougie, apparso in seguito alle ultime ricerche. Diane ha un improvviso sospetto, che quell'anello ritrovato da Hawk (Michael Horse) possa essere del marito di sua sorella, Jane. Gordon riferisce in seguito al resto della squadra che tempo prima ha incontrato Monica (Monica Bellucci) per parlare della morte di Laura Palmer (Sheryl Lee) e che in quell'occasione era presente anche Cooper (Kyle MacLachlan), nonostante non fosse in grado di vederlo. In quell'occasione ricorda di aver sentito un grande disagio e che Monica sembrava aver visto qualcuno alle sue spalle. Subito dopo, ha visto il se stesso del passato, mentre lavorava agli uffici dell'FBI di Philadelphia.

All'epoca, Phillip Jeffries (David Bowie) era ricomparso negli uffici dopo diverso tempo ed aveva indicato Cooper, chiedendo a Gordon chi credeva che vi fosse al suo interno. Nel frattempo, Hawk e lo Sceriffo Truman (Robert Forster) arrestano Chad (John Pirruccello), mentre si preparano a raggiungere i boschi. Guidati da Bobby Briggs (Dana Ashbrook), il gruppo raggiunge il punto in cui il Maggiore Briggs portava il figlio quando era piccolo ed arrivano ad una specie di radura in cui è presente un albero dalla strana forma. Seguendo le indicazioni trovate su un fogliettino, arrivano poi a trovare il corpo di una donna, priva di occhi e di coscienza. La donna è viva e farfuglia qualche parola sconosciuta, mentre si contortce nelle vicinanze di uno strano cratere luminoso. Di fronte ai loro occhi compare poi un vortice fatto di elettricità, da cui rimangono tutti abbagliati. Non si accorgono però che la donna smette di muoversi e dopo qualche fascio di luce, Andy scompare. SI ritrova poi in un luogo strano ed oscuro, seduto su una poltrona.

Di fronte a lui si siede poi il Gigante, che gli mostra diverse immagini. Dall'entità apparsa nella scatola di vetro, fino al volto di Laura Palmer, per poi mostrargli la trasformazione di Cooper in Bob avvenuta nella Loggia Nera. Andy vede anche se stesso e Lucy, oltre che alla donna che hanno appena ritrovato. Gli viene indicato poi un palo della luce con inciso il numero 6. Ritornato nei boschi, l'aiuto Sceriffo è strano e riferisce solo agli altri che la donna trovata è molto importante, che qualcuno cerca di ucciderla e che dovranno rinchiuderla in una cella per riuscire a proteggerla. Mentre James sta affrontando il suo turno di lavoro con un collega e viene attirato da uno strano rumore, Laura Palmer entra in un locale dove viene avvicinata da uno sconosciuto che la minaccia. La donna tuttavia gli mostra il suo vero volto e lo terrorizza, prima di morderlo alla giugulare ed ucciderlo. Finge poi di aver visto l'uomo cadere a terra in modo inspiegabile, riuscendo a nascondere la propria colpevolezza.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 AGOSTO 2017, EPISODIO 15 -

Il ricordo avuto da Cole nell'episodio precedente potrebbe condurlo verso la soluzione, ma quanto visto da Andy potrebbe fare davvero la differenza. Durante il suo incontro con il Gigante, il vice Sceriffo è riuscito infatti ad entrare in contatto con diverse verità ed ora che appare diverso rispetto a prima, c'è da chiedersi se non sarà proprio Andy a condurre il gruppo verso la soluzione del mistero di Cooper. Abbiamo scoperto inoltre che Sara Palmer è parte integrante dell'oscurità e che anche al suo interno dimora una forza terrificante. Forse Bob o qualunque entità di cui faccia parte si è impossessata della donna fin dagli anni in cui Laura era ancora viva?

