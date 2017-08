Teen Wolf 6/ Anticipazioni del 20 agosto: Theo si unirà di nuovo al branco?

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su MTV (USA)

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella notte fra oggi, domenica 20 agosto 2017 e domani, lunedì 21 agosto, MTV trasmetterà negli USA due nuove puntate di Teen Wolf 6. Sarano il 14° ed il 15°, in prima Tv assoluta e dal titolo "Face-to-Faceless" e "Pressure Test". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Brett (Cody Saintgnue) è ancora inseguito da Tamora (Sibongile Mlambo) e Gerarld (Michael Hogan), che sembrano avere idee diverse su come stanarlo. Anche se il giovane mannaro cerca di colpire la donna grazie ad un inganno, Argent riesce a salvarla e Brett è costretto a fuggire ancora.

Nel frattempo, Mason (Khylin Rhambo) rivela a Liam (Dylan Sprayberry) di essere ossessionato dal corpo del ragazzo senza volto che hanno trovato in precedenza e di vederlo ovunque, mentre Scott (Tyler Posey) scopre da Lori (Lily Bleu Andrew) che qualcuno sta cacciando Brett. Melissa (Melissa Ponzio) si prepara a fare delle analisi al corpo trovato da Mason e Liam, ma è troppo spaventata per farlo. Mentre Mason e Corey (Michael Johnston) cercano di sfruttare il potere di Lydia (Holland Roden), Scott ed il resto del gruppo trovano alcune tracce di Brett nel bosco. Dopo aver ricevuto come indizio solo il numero 68, Lydia decide di ritornare nel luogo in cui ha avuto l'ultima premonizione, mentre Melissa chiama Chris Argent (JR Bourne) in aiuto ed entrambi concludono che il cadavere scateni loro un forte terrore. Seguendo le tracce di Brett, Scott e gli altri accedono ai sotterranei, ma Liam fa l'errore di ululare per annunciare il loro arrivo. Argent riferisce infatti a Tamora qual è il piano per sconfiggere Scott ed il suo branco: separarli ed eliminarli uno per uno. Dopo essere riuscita a prendere un campione di tessuro, Melissa scopre che il corpo dello sconosciuto non presenta alcun DNA. Liam e Lori invece si dividono da Scott e Malia (Shelley Hennig) e capiscono di poter sfruttare il veleno per trovare Brett.

I due ragazzi passano di fronte ai cacciatori senza saperlo e Gerald decide di lasciarli continuare per poter eliminare tutto il campo. Nel frattempo, Nolan (Froy Gutierrez) sfrutta un tranello e dimostra agli altri studenti che Corey riesce a guarire in fretta. Una volta trovato Brett, Liam e Lori vengono attaccati da Gerard e decidono di dividersi. Scott invece si accascia per il dolore e Malia sembra non riuscire ad aiutarlo, se non quando hanno un contatto più intimo. Intanto, Lydia, Mason e Corey capiscono che la rivolta di cui ha avuto premonizione riguarda invece gli esseri umani contro tutto il branco. Il tentativo di Liam di proteggere Lori e Brett alla fine non riesce ed entrambi vengono uccisi da uno sconosciuto. Solo in quel momento Gerard rivela a Tamora il suo vero piano: ha organizzato tutto per mostrare al resto della comunità il vero volto di Liam.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 AGOSTO 2017, EPISODIO 14 "FACE-TO-FACELESS" -

Dopo l'attacco di Gerard, il branco di Teen Wolf 6 dovrà mettere in atto alcune contromisure drastiche per poter contrastare il terrore che sta dilagando nella cittadina. I residenti di Beacon Hills conoscono ora il loro segreto e la paura spinge diverse persone ad alimentare ancora di più la violenza. Anche Liam dovrà affrontare una propria battaglia con gli altri studenti del Liceo, che ora lo guardano a vista per quanto accaduto la notte precedente.

EPISODIO 15 "PRESSURE TEST" -

Nel secondo episodio in onda stanotte, Scott ed il resto del branco riusciranno a trovare due nuovi lupi mannari, che dovranno proteggere a tutti i costi dal piano di Gerard e degli altri cacciatori che stanno emergendo. Secondo la sinossi ufficiale, i lupi potranno contare su un alleato del tutto improbabile, che si unirà a loro. Di chi potrebbe trattarsi? In base ai nomi degli attori presenti nella puntata, potrebbe trattarsi di Theo, che non è morto durante l'attacco precedente come saremmo portati a pensare.

© Riproduzione Riservata.