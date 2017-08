Temptation Island 2017 / Crisi nera per Francesco e Selvaggia, volano parole grosse: il video sfogo di lui

Temptation Island 2017, Francesco e Selvaggia in crisi

Continuano gli incredibili tira e molla di Francesco e Selvaggia, la coppia più amata della quarta edizione di Temptation Island. Come procede per la coppia romana? All'orizzonte nuvole (peggio di quelle di Fantozzi, giusto per capirci...). Scopriamo gli ultimissimi dettagli in quanto la coppia, ha voluto condividere anche questo nuovo spaccato "trash", direttamente tramite le Stories di Instagram. Il litigio social è partito per un "cuoricino" che Francesco ha voluto regalare all'amica Simona Solimeno che aveva condiviso una foto su Instagram. Lo scatto dell'ex tentatrice, la mostrava in bella vista, specie il lato B. Per Francesco però, così come sottolineato più volte nel corso delle Stories, Simona rappresenta solo un'amica che lui stima moltissimo. "Selvaggia mi è calata nuovamente 100 punti… se non mi chiama lei stavolta per me è a posto così", ha ribadito il culturista sul web. Selvaggia Roma ancora una volta, ha mostrato al web tutta la sua marcata gelosia e lui, nonostante gli sforzi, sembra essere letteralmente arrivato al capolinea: “Per me se non chiama lei questa volta siamo a posto così, non è sano per entrambi. Lei deve decidersi: o cambia o mi lasciasse", afferma.

Temptation Island 2017, i "lenticchi" al capolinea?

I "Lenticchi" (soprannome dei fan dopo avere scoperto che lei lo chiama "lenticchio") sono davvero al capolinea? Così pare... Francesco Chiofalo ha spiegato con molta amarezza che le cose dopo Temptation Island, tra lui e la fidanzata sono notevolmente peggiorate. Durante una recente intervista infatti, proprio il ragazzo aveva affermato che i due non vivono più nella stessa casa e lei ha lasciato anche il lavoro in azienda. Entrambe le indiscrezioni sono state confermate a dimostrazione della visibile crisi che li sta investendo in questi ultimi giorni. Secondo le accuse reciproche, lui non le direbbe mai "Ti amo" in privato ma amerebbe "sbandierarlo" sui social. Lei invece, sarebbe gelosa anche peggio di prima e non gli lascerebbe spazio e respiro... come finirà? Ed intanto, proprio Simona Solimeno, così come documentato su Instagram, aveva conosciuto Selvaggia Roma un paio di giorni fa ma questo, evidentemente, non è servito per farla rasserenare. Eccovi a seguire, lo sfogo di Francesco.

© Riproduzione Riservata.