Una moglie bellissima / Su Canale 5 il film con Laura Torrisi diretto da Leonardo Pieraccioni

Per la prima serata di domenica 20 agosto Canale 5 propone una commedia brillante italiana di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima; appuntamento alle ore 21.10. La pellicola è uscita nelle sale nel 2007 ed è stata sceneggiata dallo stesso regista toscano insieme a Giovanni Veronesi. Nel cast spiccano molti volti noti del piccolo e grande schermo oltre a Pieraccioni nel ruolo di protagonista ci sono: Gabriel Garko, che di recente è apparso nell'ultimo capitolo della saga L'Onore e il Rispetto; Laura Torrisi, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Tony Sperandeo, Alessandro Paci. Spicca il cameo del cantautore Francesco Guccini, che ha partecipato ad altri due film di Pieraccioni: Ti amo in tutte le lingue del mondo del 2005 e Io & Marilyn del 2009.

LA TRAMA

Mariano e Miranda Stoppani sono una coppia molto affiatata sul lavoro e nella vita. I due gestiscono insieme il negozio di frutta e verdura in un piccolo borgo toscano, Anghiari e sono innamorati come il primo giorno. Gli Stoppani sono una coppia tranquilla, senza molti grilli per la testa e partecipano attivamente alle attività ludiche del paese, facendo parte della compagnia teatrale. I due sono stati scelti per fare da protagonisti al prossimo musical, Grease. Miranda è una donna che non passa inosservata e un giorno il fotografo di moda Andrea resta folgorato dalla sua bellezza. L'uomo propone alla ragazza di posare per un calendario ma lei non sembra prendere sul serio l'offerta. Con il passare dei giorni, l'offerta lavorativa sembra concretizzarsi insieme ad una cospicua somma di denaro che permetterebbe agli Stoppani di compare un piccolo locale commerciale per allargare la propria attività. Intanto in paese iniziano a circolare pettegolezzi sul calendario e Mariano viene preso in giro perché la moglie poserà senza veli.

Miranda accetta il lavoro e si fa accompagnare dal marito alle Seychelles. Mentre Miranda cerca di fare del suo meglio sul set fotografico, Mariano diventa il beniamino di un gruppo di indigeni capitanati da Said. Al rientro in Italia, il calendario travolge gli Stoppani come un vero e proprio ciclone. Per Miranda arriva la notorietà e il successo ma anche una crisi matrimoniale in cui si insinua Andrea. Mariano scopre il tradimento della moglie e la coppia si separa. Passa del tempo, il fruttivendolo non sembra essersi ancora ripreso dall'abbandono di Miranda, nonostante le attenzioni di alcune sue compaesane e l'affetto degli amici di sempre. Miranda vive sotto i riflettori una vita di effimera apparenza, poco dopo si accorge che Andrea l'ha solo usata e che l'uomo non prova reali sentimenti per lei. Dopo l'ennesimo litigio, Miranda ha un brutto incidente in auto, Mariano scoperta la cosa, corre al suo capezzale e la donna, capito l'errore commesso gli chiede una seconda possibilità.

