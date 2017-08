Uomini e Donne/ Anticipazioni, Emanuele e Sonia si sposano: le anticipazioni sulle nozze (Trono Classico)

Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini, Uomini e donne

Otto mesi insieme e già c'è la voglia di sposarsi: Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si amano alla follia e lo ribadiscono nel corso do un'intervista rilasciata al settimanale Mio. La coppia di Uomini e Donne conferma infatti la voglia di diventare marito e moglie nel 2018: "C'è la volontà di sposarci tra non molto - dichiara Emanuele - Però una data non c'è. Però io vorrei che i miei figli avessere un papà giovane"; Sonia, dal canto suo, dichiara: "Lui parla di figli, io parlo prima di matrimonio - precisa - Ci tengo che le cose vengano fatte in un certo modo. per me stessa, soprattutto. E poi anche per la mia famiglia: voglio vedere mio padre emozionato". Due visioni diverse ma sicuramente volte verso lo stesso fine quelle di Sonia ed Emanuele, che di recente sono tornati al centro del gossip per la diretta su Instagram nella quale hanno avuto dure accuse per molti volti di Uomini e Donne.

EMANUELE E SONIA, NOZZE NEL 2018? PARLA LA COPPIA

La coppia approfondisce la questione nel corso dell'intervista ed è Emanuele, per primo, a svelare la sua delusione: "Io avevo pensato che si potessero instaurare delle relazioni sane con alcune persone conosciute in quel contesto. Mi sono reso conto, però, che è quasi impossibile: è un mondo in cui i soldi la fanno da padrone" tuona Mauti. Anche Sonia però si sfoga sulla questione e confessa: "Io avevo mantenuto dei rapporti con le persone che pensavo fossero più vicine a me, fino a quando non ho visto cose che non tollero [...] I miei valori sono gli stessi dell'anno scorso, non sono nessuno e non mi va di relazionarmi con persone che si sentono Dio" sbotta la Lorenzini. Polemiche a parte, la storia tra Emanuele e Sonia continua a gonfie vele e smentisce le malelingue che credevano che non sarebbe durata neppure una settimana.

© Riproduzione Riservata.