Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma all'Isola dei Famosi 2018 con Giorgio? Arriva lo scoop (Trono Over)

Gemma Galgani Giorgio Manetti

Grandi colpi di scena ci attendono nella nuova edizione di Uomini e Donne. Continua ad essere il Trono Over quello più seguito del dating show di Canale 5 e le avventure amorose di Gemma Galgani continuano ad essere le più amate dal pubblico. I fan però si chiedono se la storia con Marco Firpo stia continuando e, nonostante quello che si vocifera sul web, pare che tutto proceda per il meglio. Anzi, Gemma attenderebbe la proposta di nozze di Marco che potrebbe però arrivare tra un pò, precisamente dopo la partecipazione della Galgani all'Isola dei Famosi 2018. Ebbene sì, pare proprio che la produzione del reality condotto da Alessia Marcuzzi voglia assolutamente la bionda e amata dama nel cast.

GEMMA E GIORGIO DI NUOVO INSIEME: MARCO FIRPO GELOSO?

A confermarlo il settimanale Mio, dove appunto si legge: "Si attende la proposta da parte di Marco ma è lecito domandarsi se arriverà prima o dopo la partecipazione della sua bella all'Isola dei Famosi. Si, perchè voci di corridoio dicono che la Dama sia tra le papabili naufraghe della prossima edizione del reality. - ecco però arrivare dal noto settimanale un'altra incredibile indiscrezione - La notizia vera, però, è che, stando sempre agli immancabili ben informati, a 'spiaggiarsi' con lei ci sarà Giorgio! Ah, questo sì che è un vero reality Love!". Insomma le indiscrezioni danno l'ex coppia del Trono Over tra i prossimi concorrenti del reality di Canale 5, cosa che potrebbe sconvolgere del tutto gli equilibri creatisi negli ultimi mesi. Inoltre, se la notizia venisse confermata, Uomini e Donne dovrebbe far a meno di loro per molto tempo...

