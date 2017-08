VALENTINA DALLARI / Le critiche sui social: "Sei troppo magra"

Valentina Dallari è dimagrita?

Valentina Dallari è finita (di nuovo) nel mirino degli haters. A seguito della pubblicazione di uno scatto che la ritrae in bikini, l'ex tronista di Uomini e donne è stata accusata di inneggiare all'anoressia. "Così magra no, però", "Sembri un'altra persona" e "Ma cosa ti succede?" sono solo alcuni dei commenti fatti pervenire dai suoi oltre 970 mila follower. A placare la polemica, il fidanzato e manager Alessandro De Luca: "Sarà anche magra, ma non potete dire alla mia donna che non è bella. Sarebbe come se io dicessi di essere Alain Delon. Dai, su, non scherziamo". La Dallari non ha mai fatto mistero del suo conflitto con la bilancia: "Finchè giocavo a pallavolo avevo un fisico perfetto, statuario [...] Quando ho smesso di fare sport ho preso peso e perso tonicità, le mie curve sono diventate più evidenti. Non sono mai stata grassa, però io mi vedevo enorme".

LA REPLICA DI VALENTINA

Già un anno fa Valentina si trovò al centro dei gossip per via di una circostanza simile. In quell'occasione, fu lei stessa a giustificarsi: "Oggi mi sento in Suits, quindi voglio aprire questo vaso di Pandora. Dato che questo è sicuramente il periodo più bello, felice e soddisfacente della mia vita, quando leggo 'come ti sei ridotta' o 'curati' (spesso da insaccati con i tacchi) vorrei solo dire, con molta nonchalance (che grazie a Dio mi appartiene), che sinceramente sono felice così. Mi dispiace tanto se non peso 70 kg e non passo la vita a cucinare per il mio fidanzato rimpiangendo tutti i treni che ho lasciato andare, quindi curatevi voi. Io nel mio piccolo sto bene, mi sento in forma, sono circondata da gente stimolante, adulta, e soprattutto sono tornata felice come non lo ero da tempo, sempre pronta a difendere ciò che sono con le unghie e con i denti. Au revoir! P.S. E se 'ridursi così' significa fare tutto quello che sto facendo, allora fatemi ridurre così per sempre".

