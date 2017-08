VERONICA PIVETTI / La confessione choc: "Vivo con una donna"

Veronica Pivetti si racconta

Manca poco alla settima stagione di Provaci ancora Prof, e Veronica Pivetti sa perfettamente come far parlare di sé. Nell'intervista rilasciata al magazine Di Più, la professoressa Baudino fa sapere che nella sua vita non c'è più spazio per gli uomini: da tempo vive con una donna, Giordana, con cui forma una bella famigliola felice. A completare il quadretto, i loro quattro cani. "Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Non potrei desiderare di più. Gli uomini mi hanno delusa. [...] Oggi sono felice così. È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane, me ne innamorai perdutamente".

NÉ GIULIETTA NÉ ROMEO

Qualche tempo fa, ai microfoni di Grazia, la Pivetti dichiarò di essere "felicemente single": "Da 15 anni sono serenamente single. Ho commesso abbastanza errori da non sentire più la mancanza di un compagno. Sono piena di interessi e l'amore non rientra tra questi. Voler stare in coppia è una devianza culturale che, purtroppo, accomuna tutte le donne. Con Giorgio sono stata fidanzata quattro anni, poi sposata e ci vogliamo ancora bene. Non mi dispiace non aver avuto figli. Mai avuto l'istinto materno. Ho i cani e un figlio, in qualche modo, l'ho fatto: è il mio film da regista". Il 'figlio' a cui Veronica fa riferimento è Né Giulietta né Romeo, pellicola del 2015 che racconta la storia di Rocco, un sedicenne figlio di genitori separati in balia dei primi dubbi adolescenziali. Tra questi, quello che più lo attanaglia è l'incertezza relativa alla sua sessualità, con cui farà pace solo grazie alla complicità di nonna Amanda. Un film profetico, che, col senno di poi, rappresenta il vero 'coming out' dell'attrice milanese.

© Riproduzione Riservata.