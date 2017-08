ACQUA E SAPONE/ Il film su Canale Nove con Carlo Verdone (oggi 21 agosto 2017)

Acqua e Sapone, un film di Carlo Verdone

'Acqua e Sapone' sarà il film trasmesso in prima serata alle ore 21.15 sul Canale Nove, lunedì 21 agosto. Uno dei successi cinematografici che hanno contribuito a lanciare Carlo Verdone al grande pubblico, nella parte di Rolando Ferrazza, insegnante costretto a fare il bidello che si cimenta nelle lezioni private a una giovane fotomodella. Completano il cast del film Natasha Hovey nella parte della coprotagonista del film, la giovane Sandy Walsh, Elena Fabrizi detta la 'Sora Lella' nella parte della nonna di Rodolfo, la Sora Ines, Glenn Saxson nella parte di Ted, il compagno della madre di Sandy, Wilma Walsh, interpretata da Florinda Bolkan. Quindi, Fabrizio Bracconeri è Enzo, vicino di casa e amico di Rodolfo. Philip Dallas è padre Michael Spinetti, Michele Mirabella è il signor Guidi e Christian De Sica fa la sua apparizione come presentatore di una sfilata.

LA TRAMA

La trama di 'Acqua e Sapone' racconta la storia di Rodolfo, insegnante che non riesce a trovare una cattedra nella scuola cattolica dove lavora, e che si arrangia tra ripetizioni a cittadini extracomunitari è un lavoro come bidello. La svolta arriva quando scopre che un insegnante della sua scuola, padre Michael Spinetti, deve dare lezioni private a una ricca e giovane modella, Sandy Walsh. Intercettando la telefonata, Rodolfo si finge padre Spinetti e diventa l'insegnante personale di Sandy, che scopre però ben presto il trucco. La ragazza decide di fare un patto con Rodolfo, facendosi portare a divertirsi e rompendo così la rigidità della vita da modella, senza rivelare in cambio la verità a sua madre, l'inflessibile Wilma Walsh.

Gli equivoci iniziano a moltiplicarsi finché Rodolfo non viene inesorabilmente scoperto a causa del palesarsi del vero padre Spinetti. L'insegnante viene dunque allontanato da Sandy, che ne prova però grande nostalgia, perché Rodolfo era l'unico capace di farla ridere e soprattutto di trattarla come una persona, e non come una macchina da soldi. Sandy decide così di scappare e raggiungere Rodolfo nel suo appartamento a Roma, dove vive con la nonna che va a stare momentaneamente con la sorella per concedere al nipote un po' di privacy. Nonostante gli assalti del pittoresco vicino di casa Enzo, Rodolfo e Sandy si avvicineranno come non mai e consumeranno alla fine una notte d'amore, che resterà però l'unica visto che Rodolfo comprende come sia giusto che Sandy torni a casa, appartenendo i due a mondo troppo diversi e impossibili da conciliare. La pellicola termina con Rodolfo che porta due suoi amici a vedere il passaggio degli aerei vicino all'aeroporto di Fiumicino, esattamente come faceva durante le due fughe con Sandy.

