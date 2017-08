ALVARO VITALI/ Pierino torna in tv: l'idea "malsana" di Pio e Amedeo (Emigratis 2)

Alvaro Vitali, Pierino torna in tv con Emigratis 2

Alvaro Vitali torna in tv: stasera verrà mandata in onda la replica della puntata nella quale Pio e Amedeo si recano da Pierino. In attesa che venga realizzata la terza stagione, i fan del duo foggiano possono godersi la puntata andata in onda lo scorso marzo. Volati a Budapest per incontrare Lanzafame, Eva Henger e Rocco Siffredi, Pio e Amedeo hanno voluto coinvolgere anche il celebre attore comico. I due amici partoriscono un'idea "malsana": riportarlo in auge, ma dando un nuovo corso alla sua carriera. L'obiettivo è farlo partecipare ad un film a luci rosse per regalare un po' di comicità alle pellicole hard, nelle quali si ride poco. Questa l'intuizione di Pio e Amedeo: per questo prima lo convincono a raggiungerli a Budapest, dove vive ormai da diversi anni Rocco Siffredi, e poi lo accolgono in aeroporto. A cena colgono anche l'occasione per ripercorrere con la solita ironia le tappe della sua carriera e per commentare le tante fake news sulla morte dell'attore romano. «Sto sempre a grattarmi...», commenta scherzosamente Alvaro Vitali.

PIERINO IS BACK? MA SOLO PER UNA PUNTATA...

L'idea di rivitalizzare la carriera di Alvaro Vitali, facendolo entrare nel mondo dei film a luci rosse, è piaciuta ai fan di Emigratis. Per giorni si è infatti discusso della possibilità di proporre Pierino in un contesto differente rispetto a quello con il quale ha raggiunto il successo. Qualcuno ci ha davvero creduto, per questo Rocco Siffredi è dovuto intervenire dopo la puntata per smentire la notizia della partecipazione di Alvaro Vitali, alias Pierino, su un set a luci rosse. Tutta colpa del video "Pierino is back", pubblicato su Facebook proprio dal re del porno: in compagnia di due avvenenti ragazze e degli irriverenti Pio e Amedeo, ringraziava l'attore comico romano. La svolta hot però non ci sarà: «Ultimamente ho postato e poi tolto delle foto e un piccolo video di Alvaro Vitali, ero contentissimo. L'ho conosciuto a Budapest, su suo set, il suo ma non il mio. Io ho fatto delle incursioni e lui mi ha lasciato fare degli sketch con lui che non sono porno», ha specificato Siffredi facendo così chiarezza sui rumors secondo cui Pierino si sarebbe dato al porno.

