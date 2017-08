Aldo Fabrizi/ L'attore che ha fatto la storia del cinema popolare (Techetechetè)

Aldo Fabrizi a Techetecheté

Aldo Fabrizi, stasera tra i protagonisti di Techetecheté, rimane nella storia del piccolo e grande schermo italiano come uno dei maggiori attori del 1900. Versatile, in grado di assumere ruoli tragici che comici, Aldo Fabrizi è stato non solo un attore, ma anche poeta, produttore e regista. Assieme ad Anna Magnani e Alberto Sordi, oltre che della sorella Elena Fabrizi, è stato una delle icone che ha portato la romanità in televisione. Dopo una carriera di successo ed un matrimonio con la cantante Beatrice Rocchi, conosciuta come Reginella, l'attore ha vissuto a Roma gli ultimi anni di vita, per poi morire di insufficienza cardiaca nel 1990. Aldo Fabrizi verrà omaggiato questa sera, venerdì 18 agosto 2017, grazie ad una nuova puntata di Techetechetè. Potremo rivedere così alcuni dei suoi più celebri sketch, sia in solitaria che al fianco di Totò. Sono stati diversi infatti i film in cui hanno lavorato insieme, quasi sempre in ruoli contrastanti. Numerosi anche i riconoscimenti ricevuti, fra cui il David alla Carriera (1988) e la nomina di Cavaliere della Repubblica Italiana (1977).

LA CARRIERA

Di umili origini e di famiglia numerosa, Aldo Fabrizi nasce nel 1905 a Roma e rimane orfano ad appena undici anni, a causa di una malattia fulminea che colpì il padre. Rimane così da solo con la madre e le cinque sorelle ed abbandona gli studi per poter far fronte alle spese. Anche se fra infiniti ostacoli, Aldo Fabrizi trova il modo di proseguire le sue passioni, pubblicando nel 1928 una raccolta di poesie romanesche, per poi approdare in teatro. Il successo non tarda ad arrivare e già nel 1931 lo vediamo in diversi teatri di Roma ed in giro per l'Italia, dove si propone come comico e fa la caricatura di diverse personalità tipiche del mondo capitolino, dal vetturino, mestiere del padre, fino al conducente di tram. Il debutto sul grande schermo avviene dieci anni più tardi, grazie ad Avanti c'è posto, diretto da Mario Bonnard.

