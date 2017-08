Amedeo Minghi in ospedale/ Come sta? Concerto annullato a causa di un piatto di cozze (ultime notizie)

Amedeo Minghi

Momenti di paura per Amedeo Minghi e tutto a causa di una brutta avventura culinaria. Il noto cantante è stato infatti ricoverato d’urgenza, dopo aver accusato forti dolori alla pancia. La causa? Una brutta infezione intestinale dopo aver mangiato un piatto di cozze molto probabilmente avariato durante la sua permanenza in Puglia, a Porto Cesareo. Minghi ha infatti dovuto trascorrere una notte in ospedale e dovrà prendere alcuni antibiotici per qualche giorno. La brutta avventura l’ha costretto a rimandare una tappa del suo concerto, che si sarebbe dovuta tenere proprio a Porto Cesareo. La comunicazione della disdetta è stata data sul suo profilo ufficiale. Per fortuna le sue condizioni non preoccupano tanto che i medici l’hanno dimesso dopo una notte di ricovero.

AMEDEO MINGHI IN OSPEDALE: INFEZIONE INTESTINALE PER IL CANTANTE

Per la guarigione gli è stato prescritto una cura e riposo assoluto, logicamente un intero concerto sarebbe stato troppo faticoso. Numerosi i messaggi dei fan che gli hanno augurato una guarigione veloce. Una brutta disavventura quindi per il cantautore, che inizialmente aveva allarmato tanto lui e i medici, ma per fortuna è tutto rientrato. Ricordiamo che “La bussola e il cuore” sono tre dischi in uno usciti nel 2016. Per lanciarlo, Minghi annunciò un concerto in dicembre al Brancaccio di Roma diviso in due parti: nella prima giovani artisti interpreterono le sue canzoni in vari stili, nella seconda Minghi canterò il repertorio del cofanetto. Da gennaio 2017 ha preso il via il tour, un concerto-spettacolo nei teatri.

