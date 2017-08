Antonella Clerici/ Verranno mostrate alcune delle sue gaffes storiche? (Techetechetè)

Antonella Clerici a Techetecheté

Antonella Clerici è fra i vip che in quest'estate 2017 ha attirato su di sè l'attenzione dei paparazzi. L'abbiamo vista sorridente al fianco del compagno Vittorio Garrone e della piccola Maelle. La conduttrice storica de La Prova del Cuoco si è messa ai fornelli prima del suo ritorno in Rai, dove fra meno di un mese riporterà in vita il suo programma di punta. E allora spazio alle vacanze in famiglia, ad una vita sana e tanto affetto. Antonella Clerici ed il compagno non pensano di certo al matrimonio, hanno rivelato di recente a Vero, ma continuano a dimostrare di essere una coppia solida e felice. Questa sera, venerdì 18 agosto 2017, Antonella Clerici sarà fra i vip omaggiati da Techetecheté, che potrebbe mostrare alcune delle sue gaffes più storiche. La conduttrice è nota infatti per scivoloni che un tempo venivano attribuiti a Mike Bongiorno, ma da cui si è sempre rialzata a testa alta.

UN SINONIMO DI SOLARITÀ

Antonella Clerici è sinonimo di solarità ed allegria ed è proprio per questo che è una delle conduttrici televisive più quotate della Rai. E' anche molto seguita sui social, dove posta foto di famiglia e momenti particolari della sua vita quotidiana: l'affetto dei fan è palpabile, soprattutto perché l'ingrediente segreto della Clerici sembra essere la semplicità. Un particolare visibile anche nella sua presenza televisiva, ma che rende la timoniera de La Prova del Cuoco ancora più vicina al pubblico italiano. Forse l'unica delusione per i fan riguarda il fatto che non si voglia sposare, nonostante la relazione con Vittorio Garrone vada a gonfie vele. I due sono una coppia da appena un anno, ma Antonella Clerici non sogna il grande passo. Almeno per ora, dato che la conduttrice è decisa ad avanzare nel suo rapporto sentimentale a passo lento e ben calibrato, a cui si unisce la delusione per le relazioni precedenti.

LA CARRIERA

Antonella Clerici nasce a Legnano nel 1962 ed il suo debutto in televisione avviene negli anni '80, grazie alla collaborazione con alcuni reti minori. Il successo arriverà più tardi, quando la conduttrice verrà incaricata dalla Rai di guidare molteplici programmi sportivi, per poi volare fino a Mediaset per un breve periodo di tempo. Una convivenza che evidentemente non è andata a buon fine, dato che Antonella Clerici ritorna subito in Rai e questa volta per condurre La Prova del Cuoco, uno degli show di maggior successo della rete nazionale. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in rapida ascesa, portandola persino sul palco dell'Ariston per condurre il Festival di Sanremo (2010). Dal punto di vista privato, la conduttrice si è sposata con Giuseppe Motta nel 1989, per poi separarsi appena due anni dopo. La troviamo poi al fianco di Massimo Giletti, ma anche in questo caso si tratta di una relazione fulmine. Ritenta la vita matrimoniale con Sergio Cossa, un produttore discografico, ma appena tre anni più tardi i due divorziano.

