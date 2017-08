BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI AMERICANE/ Video promo, la prima notte d'amore di Wyatt e Katie

Beautiful

LA NOTTE DI PASSIONE DEI WATIE

Se ne parla ormai da settimane, ma ecco che finalmente nelle puntate americane di Beautiful il flirt tra Wyatt e Katie si trasformerà in una relazione a tutti gli effetti. Dopo i primi baci scambiati a Montecarlo, la Logan aveva cercato di convincere l'ex figliastro a farsi da parte, evitando di dare scandalo con una storia d'amore impossibile. Ma lui non aveva voluto saperne, cogliendo ogni occasione per ricordare a Katie come non debbano curarsi delle opinioni delle altre persone. E sembra proprio che Katie non si curerà proprio dei pensieri altrui: il video promo relativo agli episodi della nuova settimana di Beautiful (clicca qui per vederlo) segnala senza dubbio alcuno che la coppia trascorrerà i suoi primi momenti di passione. Ma non tutto filerà liscio. Accadrà infatti qualcosa di estremamente divertente quando Bill rischierà di sorprendere figlio ed ex moglie in una simile compromettente situazione: presentandosi a casa della moglie (e sappiamo bene che lo Spencer non annuncia mai il suo arrivo), obbligherà Wyatt a nascondersi dentro l'armandio...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: CRESCE IL SENSO DI COLPA DI STEFFY

Insieme alla questione relativa alla relazione di Katie e Wyatt, le anticipazioni di Beautiful d'oltreoceano segnalano anche i sensi di colpa di Steffy nei confronti del fratello. Pur consapevole che Thomas meriti di formare una famiglia felice con Caroline per il bene di Thomas, la Spencer sarà dispiaciuta per avergli mentito in modo tanto crudele. A peggiorare le cose, si aggiungerà l'atteggiamento di Bill che farà costandi pressioni nei confronti di Liam: minaccerà di estromettere il figlio dalla famiglia e dall'azienda nel caso in cui riveli a Sally o a Thomas la verità sulle condizioni di salute di Caroline. Tale comportamento non piacerà affatto a Steffy, convinta che il marito debba essere rispettato e amato proprio per il suo carattere di uomo giusto e generoso. Nel frattempo anche Sally comincerà ad avere dei sospetti su Bill e la famiglia Spencer: le richieste a Liam sulla presenza di un nuovo piano per incastrarla non avranno seguito per il momento, ma in futuro tutto potrebbe accadere!

