BIANCA GUACCERO/ L’attrice pugliese che si dà sei e mezzo per le sue doti (Reazione a catena di sera)

Bianca Guaccero

I RUOLI IMPORTANTI

Tra i protagonisti della puntata di Reazione a catena in onda stasera su Rai 1 ci sarà anche Bianca Guaccero, una delle attrici emergenti della scena nazionale. Nata a Bitonto nel gennaio del 1961, ha fatto il suo esordio al cinema partecipando a Terra bruciata, nel 1999, affiancando tre mostri sacri come Michele Placido, Giancarlo Giannini e Raoul Bova. Nell'anno successivo ha invece preso parte a Faccia di Picasso, pellicola comica diretta da Massimo Ceccherini, mentre nel 2001 ha recitato in Streghe verso nord. Ha poi iniziato a frequentare anche il piccolo schermo, partecipando a fiction di un certo impatto, come Papa Giovanni (2002), Tutti i sogni del mondo (stesso anno), Assunta Spina (2007), Capri (stesso anno), Walter Chiari - Fino all'ultima risata (2012) e Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti? (stesso anno). È sposata dal 2013 con Dario Acocella, un matrimonio nato sul set di Capri e allietato dall'arrivo della figlia Alice, nell'anno successivo.

LA VOGLIA DI MIGLIORARSI

In una recente intervista ha parlato del rapporto con il marito, elogiandolo per il piglio che usa a casa, assumendosi spesso la direzione dei lavori domestici e delle varie incombenze familiari. Con il Corriere della Sera ha invece affrontato il tema della forma fisica, ricordando come qualche anno fa avesse cominciato a mettere qualche chilo di troppo, senza riuscire a smaltirlo nonostante le diete provate. La soluzione è stata poi trovata facendo moto, con ottimi risultati, se si pensa che qualche mese fa tra i suoi fans si è diffusa la sensazione che Bianca Guaccero fosse troppo magra, tanto da spingere qualcuno a parlare di anoressia. Un'ipotesi smentita con grande nettezza dalla stessa attrice pugliese. Nel corso di un'altra intervista concessa a Grazia ha invece affrontato il tema relativo alla sua capacità professionale, affermando di darsi un sei e mezzo come voto e di sentire il bisogno di affinare le proprie doti, studiando in particolare il modo per apparire più sensuale. Una mancanza derivante proprio dal fatto di avere sempre seguito l'istinto, senza mai avere tempo per approntare basi tecniche più solide.

