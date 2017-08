Basilicata coast to coast / Su Iris il film di Rocco Papaleo e con Max Gazzè (21 agosto)

Basilicata coast to coast su Iris

'Basilicata Coast to Coast' sarà il film in prima serata in onda su Iris lunedì 21 agosto 2017 alle ore 21.00. Tra le commedie indipendenti italiane più apprezzate degli ultimi anni, il 'road movie' scritto e diretto da Rocco Papaleo (che interpreta anche uno dei protagonisti del viaggio, l'insegnante Nicola Palmieri) viene completato da un ricco cast di attori molto conosciuti nell'ambito italiano, come Michela Andreotti nel ruolo della moglie di Nicola, Alessandro Gassman nella arte di Rocco Santamaria, il cantautore Max Gazzè nel ruolo di Franco Cardillo, Giovanna Mezzogiorno nel ruolo della giornalista Tropea Limongi, Gaetano Amato nel ruolo di suo padre, l'onorevole Limongi, Paolo Bruguglia nella parte di Salvatore Chiarelli, cugino di Rocco Santamaria, Claudia Potenza nel ruolo di Maria Teresa e Antonio Andrisani nel ruolo del prete responsabile della televisione parrocchiale in cui lavora Tropea

LA TRAMA

'Basilicata Coast to Coast' narra la storia di un gruppo di amici, capitanati dal l'insegnante Nicola, che si dilettano bella musica da sempre, pur senza aver mai davvero trovato la strada del successo. La svolta arriva con la loro ammissione alla partecipazione al Festival di Scabzano Jonico. Per arrivare ad ottenere più attenzione, Nicola e i suoi decidono di attraversare da costa a costa la Lucania a piedi, impiegando così un paio di settimane e riscoprendo le bellezze della loro regione. Accompagnano Nicola nell'avventua Rocco, ex divo televisivo in declino, suo cugino Salvatore, che si è fermato a un passo dalla laurea in medicina, e Franco, geniale tecnico del gruppo e bassista che però. On parla da anni, essendoci chiuso nel mutismo dopo la morte di Lara, il suo grande amore. Ad accompagnare il gruppo nel viaggio c'è Tropea Limongi, giovane giornalista figlia di un potente politico locale, che a causa del suo caratteraccio si è giocata male le raccomandazioni ed ora si ritrova a lavorare in una TV parrocchiale. Come previsto da Nicola, il viaggio servirà soprattutto ai ragazzi a riscoprire se stessi, più che le meraviglie della Basilicata che fanno comunque da sfondo a tutta la vicenda. Rocco comprenderà di doversi mettere alle spalle il suo passato da 'quasi famoso', Salvatore metterà da parte le incomprensioni con il cugino e scoprirà di avere ancora un futuro nella medicina, mentre Franco è Tropea, a dispetto delle difficoltà di comunicazione, troveranno l'amore l'uno nell'altra. Strada facendo i ragazzi si imbatteranno anche in Maria Teresa, una ragazza in procinto di sposarsi che vivrà la sua ultima avventura amorosa da single con Rocco e Salvatore. In tutto questo Nicola farà da filo conduttore, arrivando anche a litigare con la moglie che comprende però alla fine quanto il viaggio sia importante per lui. Arrivati al giorno del Festival, però, i ragazzi si perderanno proprio nelle campagne vicine a Scanzano Jonico, non riuscendo ad arrivare in tempo all'appuntamento e chiudendo il viaggio con un'esibizione esclusiva per Tropea e la moglie di Nicola, con Franco che nel frattempo tornerà finalmente di nuovo a parlare, pur non avendo ancora dimenticato il suo antico amore.

