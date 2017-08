Behind Enemy lines - dietro le linee nemiche/ Su Rete 4 il film con Owen Wilson e Gene Hackman (21 agosto)

Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche

Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche è una pellicola d'azione americana prodotta da John Moore nel 2001. Il film, che andrà in onda luned' 21 agosto su Rete 4 alle 21.15, annovera nel suo cast attori del calibro di Owen Wilson, Gene Hackman, Gabriel Macht e Davit Keith. Owen Wilson è tra gli attori hollywoodiani più famosi, celebre per aver preso parte a film come Zoolander, Una notte al museo e Midnight in Paris.

LA TRAMA

La trama è ambientata nel corso della guerra in Bosnia ed Erzegovina, durante la quale due militari della Marina statunitense vengono inviati in missione speciale proprio sui monti bosniaci. Si tratta dei tenenti Chris Burnett e Jeremy Stackhouse. Intenti a seguire un segnale radar, non si accorgono di essere usciti fuori rotta e vengono intercettati dai soldati nemici. Il comandante serbo Sasha ordina ai suoi uomini di fare fuori sul velivolo statunitense. I due riescono a salvarsi per miracolo e poco dopo l'impatto provano a mettersi in contatto con il loro comandante. Stackhouse è ferito e non può accompagnare il suo collega nel giro di ricognizione. Burnett prosegue da solo ma poco dopo Stackhouse viene raggiunto da alcuni soldati serbi che lo uccidono.

Burnett è così costretto a fuggire ed in più occasioni riesce a sopravvivere alle terribili trappole escogitate dai serbi. Finalmente contatta il suo comandate che gli indica un punto ottimale per l'estrazione. Tuttavia la NATO si mostra restia ad operare il recupero del militare, preferendo nascondere la verità e considerando entrambi i soldati morti. Burnett non vuole morire e non si arrende. Grazie anche all'aiuto di un giovane serbo riesce finalmente a raggiungere il punto dell'estrazione ma la NATO non effettua il salvataggio. Pochi giorni prima, l'esercito serbo aveva diffuso la falsa notizia secondo cui Burnett era in realtà già morto.

Giusto sul posto, Burnett nota la presenza del seggiolino dell'aereo su cui era seduto prima dell'esplosione e così attiva il dispositivo di segnalazione. Scatta finalmente la missione di salvataggio ad opera dell'ammiraglio Reigart. Ma nel frattempo Burnett deve ancora fare i conti con Sasha e l'esercito di Lokar. Prima di essere salvato, Burnett riesce a recuperare le prove fotografiche dello sterminio compiuto da Lokar, che serviranno per incastrare quest'ultimo.

© Riproduzione Riservata.