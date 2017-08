Ben Affleck e Lindsey Shookus/ Weekend d'amore a New York in attesa del nuovo Batman

Ben Affleck

Un weekend d'amore quello appena passato per Ben Affleck. L'attore è stato nella Grande Mela insieme alla sua compagna, Lindsey Shookus, con la quale è uscito allo scoperto dopo la separazione da Jennifer Garner e i problemi di alcolismo. Secondo i ben informati sembra che i due si frequentino addirittura dal 2013 quando ancora l'attore era insieme alla moglie Jennifer Garner che, secondo il People, sapeva tutto e ha taciuto. La rivista parla addirittura di una storia clandestina all'epoca e di un incontro chiarificatore tra le due donne per il bene di tutti. Solo dopo questo loro colloquio, Jennifer decise di troncare il suo matrimonio con Ben Affleck. Adesso lui e la 37enne produttrice del Saturday Night Live sono felici e fanno coppia alla luce del sole tanto che, gli stessi luoghi che li hanno visti insieme come clandestini, adesso li ospitano come compagni. Arriverà presto una svolta anche nel loro rapporto?

Ben Affleck e Lindsey Shookus in love

Ben Affleck ha trovato l'amore con Lindsey Shhokus e presto ritroverà anche la forma fisica. Dopo le foto choc delle scorse settimane che mostravano l'attore molto lontano dal fisico di un tempo con la pancetta in bella vista e gonfio in volto, sembra che Ben sia pronto per rimettersi in sesto. Secondo alcuni sembra proprio che i primi chili persi e l'allenamento iniziato dall'attore in queste ultime settimane siano un indizio per il suo ritorno sul set ancora una volta nelle vesti del mitico Batman proprio come è successo negli anni passati. I fan sperano vivamente che questo suo cambiamento sia legato alla pellicola ma anche alla sua "vita" visto che in molti si sono preoccupati dopo aver visto Ben così trasandato e con qualche chilo in più tanto da temere addirittura per la sua salute e ad effetti dovuti a cure un po' invadenti. Al momento sembra che l'allarme sia cessato e tutti guardano al futuro sperano di vederlo volare per i cieli di Gotham City.

