CHERRY SEASON/ Anticipazioni e news: oggi, 21 agosto la soap non va in onda. Ecco quando torna

Cherry Season

OGGI LA SOAP NON VA IN ONDA

Nuove brutte sorprese per i fan di Cherry Season che oggi credevano di trovarsi nuovamente davanti alle avventure degli splendidi Oyku e Ayaz. Il ritorno dalle vacanze estive della soap turca, in un primo momento, era previsto a partire da oggi 21 agosto ma Mediaset ha optato per una nuova variazione. Le vicende dell'aspirante stilista e del suo bell'architetto quindi non andranno in onda e al suo posto verrà trasmessa una nuova puntata di Rosamunde Pilcher. Per rivedere Le stagioni del cuore, comunque, l'attesa non sarà lunga: la cancellazione riguarderà la sola puntata del lunedì, mentre da martedì 22 agosto almeno per ora la programmazione risulta confermata. Le ragioni di tale variazione improvvisa non sono note, ma è probabile che in questo modo la soap turca potrà finire proprio in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne. La scelta comunque scontenta i fan, già amareggiati per la decisione di non poter assistere ad un doppio episodio giornaliero come accaduto lo scorso anno.

ANTICIPAZIONI E NEWS: METE E SEYMA FINALMENTE FELICI?

Nelle puntate di Cherry Season che andranno in onda a fine agosto e inizio settembre si tornerà a seguire anche le storie d'amore delle coppie che ruotano intorno a Oyku e Ayaz. Tra di esse, segnaliamo soprattutto Mete e Seyma che negli ultimi tempi stanno attraversando una crisi apparentemente insuperabile. La rossa, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto l'architetto ad obbligarla ad abortire (un tumore al cervello lo aveva reso una persona crudele), non può perdonarlo per una simile cattiveria. In futuro però le cose cambieranno positivamente: Seyma riuscirà a perdonare Mete, vivendo con lui un momento emozionante quando entrambi faranno da testimoni agli sposi Oyku e Ayaz. Dopo numerosi problemi, dunque, anche loro conosceranno la felicità e potranno formare una famiglia felice, allietata dall'arrivo di un bel bambino.

© Riproduzione Riservata.