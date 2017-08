Cecilia Ahern, i fiori del destino/ Su Rai 1 il film di M.Karen e con Y.Catterfeld (oggi 21 agosto)

Cecilia Ahern - I fiori del destino su Rai 1

Cecilia Ahern - I fiori del destino è un film che andrà in onda lunedì 21 agosto alle ore 14.00 su raiuno per la regia di Michael Karen. Il film è di genere fantasy e romantico, con interpreti quali Yvonne Catterfeld, Sebastian Strobel e Julia Richter. Il film è stato girato in Germania nel 2014. I primi due attori hanno lavorato insieme nella serie televisiva Countdown dal 2010 in poi, riscontrando un ottimo successo tra il pubblico.

La Catterfeld è un'attrice assai famosa e oltretutto è una cantante con la pubblicazione di vari album. Il successo arriva nel 2002 con la famosa soap opera tedesca Gute Zeiten, schlechte Zeiten, dove impersona Julia Blum fino al 2005. Spinta dalla sua presenza in TV Yvonne finalmente trova un grande successo con il suo quarto singolo "Für dich", ottenendo il primo posto nelle classifiche dei singoli di Germania, Austria e Svizzera. Il suo primo album Meine Welt ha trovato un successo simile ed è stato certificato come Disco di Platino. Un altro successo è nella soap opera Sophie - Braut wider willen.

LA TRAMA

Il film narra la storia di Amelia che poco prima della morte della madre, scopre di essere stata adottata. Le sue origini sono irlandesi. Amelia, in prossimità delle sue nozze vuole ritrovare i suoi veri genitori naturali. In Irlanda le cose vanno diversamente dato che i fiori che trovera nel suo cammino sembrano parlare con lei indicandole la strada da percorrere, svelandole qualcosa di importante. Grazie a Bobby, un investigatore privato, riuscirà a chiarire molti lati oscuri della sua storia e ciò la porterà a rivedere tutto che aveva in programma.

© Riproduzione Riservata.