Emigratis 2/ Anticipazioni 21 agosto: Pio e Amedeo tornano con la seconda stagione

Emigratis 2

Tre saranno gli appuntamenti con Emigratis 2 proposti da Italia 1 questa estate. Si comincia con la prima puntata della seconda stagione che andrà in onda oggi, lunedì 21 agosto 2017, per poi proseguire con la seconda puntata il 28 e concludere con il terzo appuntamento lunedì 4 settembre. Come sempre ritroveremo in pista Pio e Amedeo, con le loro solite battute e imperdibili gag. Mentre di recente erano ospiti de "Il Giugrà", che ha ospitato i tre giorni de La Sagra dell'alto Salento, il duo comico pugliese ha avuto modo di farsi intervistare, per raccontare progetti e sogni. Nel 2018 infatti, andrà in onda la stagione conclusiva di Emigratis. Amedeo confida che il programma verrà interrotto perché non amano crogiolarsi nel successo: "E' una cosa che abbiamo sempre evitato di fare, fin da quando eravamo a Telenorba. Come per gli ultrà delle Iene, abbiamo sempre cercato di cambiare. Per noi è sempre una nuova sfida". Dopo la terza stagione di Emigratis arriverà una pausa per dedicarsi alla scrittura di un film: "Cerchiamo di programmare gli anni", hanno confidato.

Pio e Amedeo tornano su Italia 1: le anticipazioni

In questa seconda edizione di Emigratis, il divertentissimo duo ci condurrà ancora in giro per il mondo e più precisamente in Cina, Malesia, Dubai e Singapore. La parola con la quale si apriranno tutte le porte degli alberghi sarà solo una: "scrocco". Pio e Amedeo avranno delle proprie sfide da portare a termine con conseguenti missioni da concludere. I traguardi e gli obiettivi da raggiungere saranno ad ogni puntata sempre più assurdi ed incredibili, oltre che assai difficoltosi: riusciranno i nostri prodi eroi a sopravvivere solo "scroccando" a destra e manca? Naturalmente durante le puntate i veri protagonisti saranno i personaggi famosi, sfruttati da loro per saldare conti di alberghi, cene, pranzi ed anche colazioni oltre che shopping sfrenato e minibar svuotati. Le "vittime" saranno totalmente inconsapevoli (almeno durante le prime battute del programma).

Maria Grazia Cucinotta, Max Gazzè, Fabio Cannavaro, Belen Rodriguez e Andrea Iannone saranno solo alcuni dei "malcapitati" che subiranno le incursioni del duo più irriverente e "cafone" della televisione italiana. Ma non finisce qui, tra gli altri sfortunati anche: gli allenatori di Chelsea e Bayern Monaco Antonio Conte e Carlo Ancelotti, i calciatori Mario Balotelli e Alessandro Del Piero, la campionessa di scherma Bebe Vio, Roberto Saviano, Paris Hilton e Rocco Siffredi. Non mancherà nemmeno questa volta, la preziosissima voce fuoricampo di Francesco Pannofino. Tutti pronti per un nuovo appuntamento di Emigratis 2 in prime time? Non vi rimane che collegarvi su Italia 1 e godervi lo spettacolo.

