Eva Henger / "Non rinnego nulla del mio passato" (Emigratis 2)

Sarà Eva Henger la protagonista della replica di questa sera su Italia 1 (ore 21.15) della puntata di Emigratis 2, andata in onda lo scorso 12 marzo: la oramai ex pornostar di origine ungherese viene infatti intervistata dal duo comico formato da Pio ed Amedeo nel corso del programma di intrattenimento che, in questo episodio, li vede in vacanza a Budapest. Ed è proprio l’Ungheria la terra di origine della 44enne attrice diventata celebre soprattutto in Italia per la partecipazione ad alcune pellicole hard. Dopo una breve scheda introduttiva sul personaggio e la sua carriera, si passa all’intervista vera e propria con Pio e Amedeo che salutano la Henger con tanto di salamelecchi e inchini: per i due comici, ogni pretesto è buono per ironizzare sul cinema porno e sugli stereotipi ad esso legati. La Henger, nonostante abbia cambiato vita oramai da circa quindici anni, confessa loro di non rinnegare nulla del suo passato e poi racconta di come ha conosciuto il suo attuale compagno, il produttore Massimiliano Caroletti, oltre che dei primi approcci con l'altro sesso, molte volte timidi e anche imbarazzati nonostante la sua lunga carriera nel cinema porno.

CHI È EVA HENGER? LA SUA BIOGRAFIA

Nata a Gyor nel 1972, Eva Henger ha partecipato all’età di 17 anni a Miss Teen Ungheria, il contest di bellezza che le permetterà di farsi conoscere nel mondo delle agenzie di modeling: è la Blue Angels a portarla in quell’Italia che, nel corso degli anni, diverrà poi una sorta di seconda patria per lei. Dopo aver sfilato per alcune griffe di moda, l’incontro che cambierà la sua vita è quella con Riccardo Schicchi (scomparso prematuramente nel 2012), il regista di film porno e talent scout che decide di lanciarla nel mondo del cinema hard e che, in seguito, diventerà anche suo marito dandole due figli, Mercedesz e Riccardino. In totale, nella filmografia della Henger si contano più di venti produzioni cinematografiche prima che, nel 2001, l’attrice decida di lasciare le scene. Tra i programmi televisivi a cui ha preso parte negli ultimi sedici anni va ricordato soprattutto il reality show La Fattoria e Paperissima Sprint in veste di soubrette, oltre ad alcune comparsate sul grande schermo come in E adesso sesso (sempre del 2001, per la regia di Carlo Vanzina).

