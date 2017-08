Festival di Sanremo 2018/ Chi lo condurrà? Spuntano Antonella Clerici e Massimo Ranieri!

Festival di Sanremo Ariston

Il Festival di Sanremo 2018 è ancora orfano di conduttore. Dopo l'addio di Carlo Conti, che ha annunciato tempo fa che quello del 2017 sarebbe stato l'ultimo festival con la sua conduzione, sono molti i nomi che potrebbero prendere il suo posto. Nessuno di questi, tuttavia, trova ancora certezza. Il direttore di Rai1 Andrea Fabiano sperava di svelare le prime news in merito entro il 31 luglio, eppure ad oggi - 21 agosto - tutto è ancora in bilico. Eppure un'indiscrezione arriva dall'Agi, che lancia due nomi di volti noti della Rai, finora mai citati, che potrebbero essere i nuovi conduttori della kermesse: si tratta di Massimo Ranieri, già vicino qualche anno fa all’Ariston, e di Antonella Clerici, che ha già solcato anni fa il noto palcoscenico.

SANREMO 2018, DA RANIERI AD AMADEUS: ECCO CHI POTREBBE CONDURLO

Ultimamente tornato in tv con le repliche di Sogno e son desto, Massimo Ranieri potrebbe essere una bella novità per il Festival, incarnando in prima persona la musica e potrebbe assicurare ottimi ascolti, essendo uno showman amatissimo dal pubblico italiano. Scelta sicuramente "già testata" quella della Clerici che, oltre ad aver già calcato il palco dell'Ariston, è anche volto di punta della Rai con la sua seguitissima trasmissione "La Prova del cuoco". Se questi, al momento, sembrano essere i nomi più accreditati, non passano del tutto in secondo piano le altre ipotesi, tra le quali la conduzione di Amadeus, altro volto cardine della Rai, il possibile ritorno di Paolo Bonolis e la grande novità di Mika, che abbiamo visto alla conduzione con il suo show CasaMika.

