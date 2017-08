Francesca e Ruben/ Lui confessa: "Ecco il vero motivo per cui l'ho perdonata dopo Temptation Island 2017"

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

C'è chi sperava che la loro storia finisse e chi ha addirittura gioito quando lui ha deciso di lasciarla al falò di confronto a Temptation Island, ma Ruben Invernizzi e Francesca Baroni sono riusciti, dopo quel momento, a ritornare insieme, mettendo da parte i dissapori che li avevano portati a dirsi addio. Oggi sono nuovamente una coppia e raccontano in un'intervista a Isa e Chia ciò che li ha portati prima a separarsi, poi a ricongiungersi. Francesca, in particolare, è risultata subito poco simpartica al pubblico che non ha apprezzato le brusche parole avute per il fidanzato oltre che i modi sgarbati: "Si è visto il peggio di quei giorni, ma io lì dentro ho parlato anche molto bene di Ruben, non volevo assolutamente offenderlo o fargli del male, anzi, sono tutt’ora infinitamente dispiaciuta per quello che è accaduto" spiega però la ragazza, che tiene a chiarire anche il suo "storia di me**a" riferito alla loro relazione: "Quella è stata una reazione ad un pinnettu. Così come la frase del pollo. - chiarisce - Sono impulsiva e ho reagito in maniera accesa… tra l’altro son convinta che quelle parole abbiano creato tanto scalpore solo perché dette in tv… in ogni caso, a mio avviso il problema fondamentalmente è stato il mio modo che risulta antipatico".

LE NOVITÀ DOPO TEMPTATION ISLAND 2017

Ruben, di fronte a questo, ha deciso di dire basta e chiudere il loro rapporto, ma Francesca ha cercato poi di fargli cambiare idea, come lei stessa racconta: "Io, subito dopo il falò, avevo chiesto insistentemente alla redazione di poter vedere Ruben, ma anche senza telecamere, perché quei 15 minuti non mi erano bastati - e ancora - tornata con la testa alla realtà e volevo valutare insieme a lui e decidere insieme cosa fare". È Ruben poi a spiegare cosa è stato a fargli cambiare idea dopo essere apparso più che irremovibile sulla scelta di chiudere la loro relazione: "Io, come avete visto, anche durante il secondo incontro sono stato irremovibile. [...] Poi, però, ho reputato opportuno rivederci perché comunque stavamo chiudendo una storia importante ed era giusto farlo in privata sede, così il giorno successivo al nostro rientro a casa, ci siamo dati appuntamento. - e spiega poi cosa è accaduto - Ero ancora molto arrabbiato e confuso, però sin da subito Francesca si è dimostrata dolce e realmente pentita per tutto ciò che era successo. Il nostro riavvicinamento non è stato facile da parte mia, però la amo e ho voluto darle una nuova possibilità" conclude.

