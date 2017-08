Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni e cast: troppi dubbi, concorrenti ancora incerti

Grande Fratello Vip

Attualmente il cast del Grande Fratello Vip 2017 è in fase di sviluppo. Dopo le moltissime indiscrezioni degli ultimi tempi è arrivata la “calma” piatta. Personaggi come Cristiano Malgioglio per esempio, inizialmente si davano per certi mentre adesso pare che l'istrionico cantante dal ciuffo coloratissimo, non abbia ancora firmato. Del resto, il siciliano aveva già condiviso le sue perplessità: "Non lo so, ci penso. Sono molto curioso di natura, e quindi mi piacerebbe scoprire come si vive nel garage. Però sono allergico alle molliche di pane sulla tavola, odio le donne che si toccano i capelli a tavola. Se trovassi dei capelli nel lavandino potrei impazzire. Di sicuro finirei sempre in nomination. Ho chiesto tante rassicurazioni alla produzione,non so se esaudiranno i miei desideri. Non tanto sul cachet, anche se è giusto che ognuno venga pagato per quello che vale. Le mie perplessità sono altre. Per esempio non posso dormire con un'altra persona, neanche per tutto l'oro del mondo. Solo con un cane o un gatto", queste le sue dichiarazioni attraverso le pagine de “La Nazione”. Ed intanto, parlando di incertezze del cast, Ivan Cattaneo per esempio, aveva affermato di avere rifiutato ma ancora oggi, molti giornali, siti di gossip e televisione e blog del settore, lo danno tra i papabili concorrenti.

Grande Fratello Vip 2017: le anticipazioni sul cast, tra indiscrezioni e perplessità

Dubbi, incertezze e perplessità per quanto riguarda Elettra Lamborghini, anche lei data praticamente per certa ma invece, pare non abbia ancora firmato. La ricca ereditiera, tramite le Stories di Instagram ha voluto precisare: "Ragazzi vi ringrazio per i commenti che sono arrivati, sono contenta - esordisce - ma c’è un grande ma. Faccio due calcoli: sono tre anni che non smetto di fare reality, ho fatto tre mesi il Gf hermano, poi un altro e poi Super Shore, ma secondo voi...". Ci sarà oppure no? Potrebbe essere il suo, solo un tentativo per depistare le ultime indiscrezioni che la davano praticamente per certa? Dubbi anche sull'ex tronista Rosa Perrotta. La modella napoletana infatti, avrebbe convinto poco gli autori del cast dopo il provino. La sua presenza quindi, in funzione di queste ultime novità, era stata prontamente depennata ma, nelle ultime ore, ad insinuare il dubbio ci ha pensato proprio la diretta interessata disseminando cuoricini social a chi la difendeva tramite i commenti su Instagram. A questo punto, non ci rimane che attendere le prossime voci ufficiali che potrebbero arrivare proprio a breve.

