HOMELAND 6/ Anticipazioni del 21 agosto: Quinn riuscirà a fermare il killer di Dar Adal?

Homeland 6, in prima Tv assoluta su Fox

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI NELLE ULTIME PUNTATE

Nella prima serata di oggi, lunedì 21 agosto 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Homeland 6, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 10°, dal titolo "Il complotto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Carrie (Claire Danes) continua a rimanere lontana dalla figlia a causa del suo passato. Deve rispondere a diverse domande sul passato, dal rapporto con il padre della figlia fino ai motivi della loro separazione. Dar Adal (F. Murray Abraham) invece continua a mantenere la facciata di farsa di fronte alla Keane (Elizabeth Marvel) ed in seguito incontra Javadi (Shaun Toub), consegnandolo direttamente nelle mani del Mossad. Javadi tuttavia riesce ad attivare il telefono ed a far sentire a Carrie ciò che sta succedendo, mentre parla con il Mossad. L'ex agente avvisa subito Saul (Mandy Patinkin), che provvede a localizzare la chiamata in fretta prima che sia troppo tardi. Javadi intanto viene picchiato e drogato e trasportato all'esterno grazie ad un carrello della biancheria, proprio mentre Saul riesce a risalire all'albergo in cui alloggiava. Una volta sul posto, trovano il telefono di Javadi in cui è presente la confessione di Nafisi, in cui rivela di essere membro del Mossad. Nel frattempo, la Polizia si presenta alla porta di Astrid per un controllo, mentre Quinn si trova all'interno con il corpo della donna. L'ex militare usa il sangue di Astrid per farsi un segno sul volto e poi si dà alla fuga grazie alla macchina della donna. Più tardi, Carrie e Saul informano la Keane (Elizabeth Marvel) riguardo alle ultime azioni di Dar Adal, mandandola su tutte le furie. Le riferiscono poi che cosa è successo in realtà il giorno dell'attentato ed il loro sospetto che Dar Adal sia dietro anche quell'evento. O'Keefe (Jake Weber) invece riceve la visita di Max (Maury Sterling), non sapendo di chi si tratta veramente. Grazie al suo curriculum riesce a farsi assumere dal giornalista. La Presidente intanto incontra il Procuratore Generale e lo spinge ad aprire un'inchiesta contro Dar Adal, ma c'è bisogno di una testimonianza che provi le accuse. La Keane chiede quindi a Carrie di testimoniare contro l'ex capo, riuscendo a convincerla a fatica. L'ex agente infatti teme che parlando al processo emergerebbe anche la relazione che anni prima Saul ha avuto con Allison. Intanto, Quinn ruba alcune armi e si presenta a casa di Dar Adal, che di contro nega di aver fatto uccidere Astrid. Gli rivela poi di amarlo e Quinn lo colpisce al volo, non riuscendo tuttavia ad ucciderlo. Una volta all'esterno, ascolta una telefonata fra Dar Adal ed il killer, in cui ordina la sua morte.

ANTICIPAZIONI DEL 21 AGOSTO, EPISODIO 10 "IL COMPLOTTO"

Quinn risale ad una tavola calda seguendo le tracce del killer grazie all'ultima telefonata e viene riconosciuto da una cameriera. Inizia ad avere dei ricordi su quel particolare luogo e grazie a delle chiavi nascoste in precedenza, riesce ad introdursi all'interno di una casa. Nel passato, Quinn entra nel rifugio usato dalle squadre speciali. Nel presente, Quinn fugge in seguito all'arrivo di alcune persone e nel garage trova un furgone simile a quello dell'attentato. Nel frattempo, Dar Adal e la Keane hanno uno scontro acceso, date le minacce del primo e le accuse della seconda. Carrie invece arriva in tribunale per deporre, ma capisce che Dar Adal la sta controllando e decide di non testimoniare contro di lui. Dar Adal invece sfrutta di nuovo O'Keefe per diffondere un video sul figlio defunto della Keane, riuscendo a sollevare il clamore mediatico. Grazie all'aiuto di Max, la Presidente riesce ad ottenere le prove della connivenza fra i due, mentre Saul si prepara a partire per sfuggire alle accuse. Dopo aver cambiato idea e cercato Carrie, scopre che l'ex agente è stata informata della complicità fra Dar Adal e O'Keefe. Carrie invece rivede Quinn grazie a Clarice e scopre che sta prendendo di mira un uomo che è entrato nella casa rifugio.

