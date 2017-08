HUMAN FILES/ Anticipazioni 21 agosto: ritorno alle origini

Luca Rosini presenta Human Files

UN ISTINTO PRIMORDIALE

Ultimo appuntamento con Human Files, il programma di approfondimento storico-culturale in onda tutti i lunedì su Rai 2. Luca Rosini mette insieme documentari realizzati dai registi di tutto il mondo che raccontano l'uomo dalle origini ai giorni nostri. Agli inizi della sua storia, l'homo sapiens era un cacciatore nomade. Il territorio gli era utile finché gli forniva nutrimento, poiché ancora non conosceva le potenzialità dell'agricoltura. Allo stadio evolutivo successivo, l'uomo imparò a sfruttare i vantaggi del luogo in cui risiedeva, facendone la sua dimora fissa e abbandonando gli istinti nomadi. La terra di nascita divenne la sua patria, un luogo in cui riconoscere le proprie radici. Lo stesso vale per Raffaele da Napoli, il cui terreno perfetto è quello arido e meschino del Vesuvio, mentre per i cinque rugbysti inglesi, la patria è quella di origine del padre, la Slovenia. Alejandro, che ricostruisce gli antichi strumenti degli indios, riallaccia un perfetto legame con le emozioni ancestrali dell'uomo. Per lui, la musica è al centro della memoria. Anche Rita e Mohamed sono protagonisti di una storia in cui le origini giocano un ruolo fondamentale: se le portano dietro ogni volta che migrano per incontrarsi. Per gli ecologisti di Hong Kong, il passato risiede nell'ultimo pezzo di natura scampato all'industrializzazione. A Cuzco, in Perù, gli indigeni tentano di riallacciare i ponti con gli antenati riconstruendoli.

IL PROGRAMMA

Human Files è frutto della collaborazione tra Rai 2, Rai Cultura e Copeam, la Conferenza permanente dell'audiovisivo Mediterraneo. Con la complicità di Copeam, Human Files è sbarcato su 35 televisioni pubbliche di tutto il mondo. Un nuovo point of view globale e cosmopolita, che si traduce in un mosaico di documentari che raccontano l'umanità di ieri e di oggi.

© Riproduzione Riservata.