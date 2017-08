IL PRINCIPE 3, UN AMORE IMPOSSIBILE / Ci sarà la terza stagione? L'annuncio di Telecinco

Il Principe - Un amore impossibile: su Canale 5 la seconda stagione

Brutte notizie per i fan de Il Principe - Un amore impossibile: la terza stagione non ci sarà. L'annuncio arriva direttamente da Telecinco, che fa sapere che "la serie è stata pensata per due stagioni". "Abbiamo allargato la seconda, ma è stata l'emittente a decidere di trasmetterla in due parti. Siamo felici perché l'abbiamo realizzata proprio come era stata pensata". Il secondo (e ultimo) finale di stagione ha visto la disfatta di Fatima, colpita mortalmente da una pallottola di Khaled. Duello in riva al mare per lui e Javier, a cui la protagonista dedica queste parole: "Sei stata la cosa migliore della mia vita. Solo per conoscerti, solo per baciarti, ne è valsa la pena solo per questo". Parola d'ordine dell'ultimo episodio, 'inghimasi'. Per i jihadisti significa 'terrorista suicida', un'espressione che racchiude la tragicità della fine de Il Principe. L'epilogo è avvenuto con la complicità di Fran, deciso a fermare Khaled una volta per tutte. Ma il terrorista ha la meglio, e dopo la sua breve ricongiunzione con Mati, Fran viene ucciso. Colpo di scena: Fran, agonizzante, trova la forza di colpire Khaled, che muore sotto il suo giogo. Javier è l'unico a restare incolume.

CURIOSITÀ

Creata da César Benítez ed Aitor Gabilondo, Il Principe vede nel cast Álex González, Hiba Abouk, José Coronado, Rubén Cortada e Stany Coppet. Della serie sono state prodotte due stagioni, trasmesse da Telecinco tra il 2014 e il 2016. In Italia, il primo episodio è andato in onda tre anni fa in simulcast su Canale 5, Iris, Mediaset Extra, TOP Crime e Italia 2. La seconda stagione è tornata a occupare la prima serata del martedì nel 2015, con risultati poco incoraggianti per la rete. Per questo motivo è stata prematuramente interrotta dopo un solo episodio. Nell'estate del 2017, Canale 5 l'ha riproposta in seconda serata. L'ultima puntata è andata in onda domenica 20 agosto.

© Riproduzione Riservata.