Il Segreto / Anticipazioni 21 agosto: Carmelo uccide l'assassino di Mencia?

Il Segreto

LA VENDETTA DI CARMELO

Una nuova puntata de Il Segreto attende questa sera gli appassionati di soap e telenovelas. Le vicende di Puente Viejo andranno nuovamente in onda a partire dalle ore 18:45 mostrando fino a che punto arriverà la disperazione di Carmelo. L'uomo, ancora distrutto per la morte di Mencia, crederà di avere trovato il colpevole di tale delitto. Per questo, seguendo le informazioni di Cristobal, porterà a termine la sua vendetta, sparando alla persona incriminata e uccidendola. Ma siamo davvero certi che si tratti del malvivente che ha ucciso Mencia? Nel frattempo, il potere di Cristobal Garrigues verrà sempre più messo in discussione, tanto che la sua presenza nel paesino spagnolo appare in billico come non mai: Mauricio tenterà di uccidere l'antagonista di Donna Francisca, mentre Raimundo cercherà di liberarsi di lui usando i metodi consentiti. Annuncerà di avere richiesto l'intervento del Generale Primo de Rivera, l'unico in grado di cacciare il terribile villain.

CAMILA SI SACRIFICA PER AMORE?

Le buone e le cattive notizie si alterneranno a Los Manantiales, dove Camila sarà chiamata ad una serie di difficili prove. Da un lato, infatti, la vedremo costantemente al fianco di Hernando che darà dei segni di miglioramento: nonostante Lucas in precedenza abbia confidato che difficilmente l'imprenditore si salverà, grazie all'affetto della moglie il suo lento e progressivo processo di guarigioe sarà evidente. Ma la padrona di casa dovrà fare i conti anche con il rovescio della medaglia: arrabbiato per non essere riuscito a liberarsi di Dos Casas come aveva progettato inizialmente, Nestor cercherà di farsi giustizia da solo, uccidendo l'odiato rivale. Il suo progetto però sarà fermato proprio da Camila che eviterà il peggio. A questo punto, consapevole della pericolosità del cubano, non potrà fare altro che assecondare la sua richiesta, promettendo di seguirlo nel loro paese d'origine come lui desidera.

