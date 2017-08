Inga Lindstrom - Nuovi amori/ Su Canale 5 il film con Nike Fuhrmann e Pierre Kiwitt (21 agosto)

Inga Lindstrom - Nuovi amori su Canale 5

L'estate profuma di amore: stasera, lunedì 21 agosto 2017, in prima serata alle 21.10, Canale5 proporrà la visione di uno dei film appartenenti alla saga di Inga Lindstrom: il film in questione si intitola Nuovi Amori. Come diverse scrittrici di romanzi sentimentali ambientati nelle isole britanniche ( Rosamunde Pilcher ne è un perfetto esempio), anche Christiane Sadlo, vero nome di Inga Lindstrom, ha dalla sua parte un curriculum di degno rispetto per quanto riguarda il genere: l'unica differenza è che molte trame sono ambientate nei paesi scandinavi e tedeschi. La Sadlo è una nota autrice, nonché giornalista e sceneggiatrice proveniente dalla Germania, tra le sue opere più recenti ( sotto lo pseudonimo di Inga Lindstrom) citiamo sicuramente Cuore di Ghiaccio e Il Segreto del castello. Il titolo originale del soggetto di questo articolo è Inga Lindström: Willkommen im Leben , ed è uscito negli schermi a partire dal 2016. Diretto da Udo Witte, tra i personaggi principali figurano i volti di attori come Nike Fuhrmann, Pierre Kiwitt e Julian Weigend.

LA TRAMA

La vicenda è ambientata nella moderna e dinamica Svezia. Nella cittadina di Lilleholm, la vita scorre tranquilla per una madre e i suoi due figli. Luisa (interpretata da Nike Fuhrmann) combatte ogni giorno per garantire ai propri figli un'esistenza serena e fiduciosa, in quanto il padre è lontano. Luisa e Stefan hanno affrontato un matrimonio di lunga data, sono circa dieci anni che sono sposati, eppure il marito ha preferito restare in Argentina in dolce compagnia (originariamente doveva essere un viaggio di lavoro). Dopo l'iniziale sconforto, Luisa si rimbocca le maniche per portare avanti, con le proprie forze, ciò che hanno costruito insieme. A causa degli impegni lavorativi, la donna deve cercare qualcuno che si occupi della casa e dei figli durante le giornate: è così che conosce Ben, un noto autore di romanzi della zona che si nasconde sotto lo pseudonimo femminile di Milla Bergström, che esercita comunque come poliziotto.

Nonostante la perplessità iniziale ( Luisa credeva di trovarsi una donna davanti), decide comunque di accettare la presenza di un uomo in casa. Ben instaura quasi subito un bel rapporto con i bambini, arrivando a fare - quasi- breccia nel cuore di Luisa. Tuttavia, questa situazione non va giù al suocero: il padre di Stefan, in cuor suo, vorrebbe tanto che il figlio e sua moglie tornassero a vivere insieme. Quasi come se l'avesse invocato, Stefan torna improvvisamente dall'Argentina, gettando Luisa nella confusione più totale. Quale sarà la scelta di Luisa? Inseguirà un nuovo amore oppure tornerà con l'uomo con cui ha vissuto una vita piena ed emozionante?

© Riproduzione Riservata.