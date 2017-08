Ivan Graziani/ L'artista passato alla storia come il primo cantautore rock in Italia (Techetechetè)

Ivan Graziani a Techetecheté

Ivan Graziani, tra i protagonisti di Techetecheté, rimarrà nella storia della musica come il primo cantautore rock italiano. Una leggenda che continua ad attirare ammiratori nei diversi eventi omaggio, l'ultimo dei quali si è svolto ad inizio mese a Furci, in Abruzzo. Lo scorso giovedì sera, il figlio Tommy è stato presente a Il paese dei Balocchi, il festival di Fano giunto alla sua 14esima edizione, ed in cui è stato omaggiato Ivan Graziani. Un ulteriore tributo verrà dato nella prima serata di oggi, lunedì 21 agosto 2017, da Techetechetè che mostrerà alcuni degli interventi televisivi del grande cantautore. Il nome di Graziani viene inoltre spesso associato a quello di Edoardo Bennato: entrambi secondo i maggiori critici italiani, hanno influenzato la nostra musica nel profondo. In Canzone d'autore dal mondo, una serie di appuntamenti organizzati da Paolo Talanca a Francavilla al Mare, si è discusso molto del ruolo di Ivan Graziani e della sua influenza nella musica del nostro Paese. Ivan Graziani è infatti riconosciuto come uno dei principali cantautori del rock italiano, al fianco di Edoardo Bennato, come illustrato dal saggista Marco Di Pasquale, esperto di musica internazionale.

LA CARRIERA

Ivan Graziani nasce a Teramo nel 1945 e già sulla sua nascita si è creata nel tempo una sorta di leggenda. Il padre era abruzzese e la madre di Alghero, in Sardegna, ma secondo una leggenda metropolitana, Ivan sarebbe nato su un traghetto con tratta Olbia - Civitavecchia. Ivan sviluppa la passione per la musica in tenera età, grazie allo studio della chitarra. Dopo aver frequentato l'istituto statale d'arte, viene scelto appena 18enne da Nino Dale ed entra a far parte della sua band, per poi debuttare come cantante. Ivan Graziani continua intanto a studiare ed infatti lascia le file del gruppo di Dale per entrare nell'istituto d'arte grafica di Urbino, ma il suo sogno di diventare un musicista non svanirà mai. Fonda infatti nel 1966 la band Ivan e i Saggi, diventato in seguito Anonima Sound. In questo stesso anno inciderà il suo primo disco, Fuori piove/Parla tu.

