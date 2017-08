Justin Bieber è gay? / Video, bacio in piscina: la popstar innamorata del pastore Carl Lentz

Justin Bieber

Dopo l'annullamento del tour per la ricerca di Dio e l'aver investito (involontariamente) un paparazzo, Justin Bieber torna protagonista del gossip. Stavolta non si tratta di musica, tour annullati, bravate e cose del genere, ma di amore. le ultime indiscrezioni vogliono il cuore della popstar innamorato e non di una cantante o una modella super famosa, ma di un uomo. Ebbene sì, per il gossip delle ultime ore Justin Bieber sarebbe gay. Ad aver fatto breccia nel cuore del cantante è proprio Carl Lentz, il pastore per il quale Justin ha prima deciso di fermare il tour e poi di darsi anima e corpo alla fede. Un'amicizia, la loro, che proprio per le motivazioni appena elencate ha fatto storcere il naso a molti e sospettare che potesse essere qualcosa in più.

JUSTIN BIEBER E CARL LENTZ STANNO INSIEME?

Ecco allora spuntare le foto scattate dai paparazzi americani, che li vedono sempre fianco a fianco, in evidente complicità. E se la dissusione di questi scatti è sevita a sollevare nuovi dubbi, il video che circola da alcune ore sul web sembra darne la conferma che sì, Justin Bieber potrebbe essere gay e avere davvero una storia d'amore col pastore Carl Lentz. Una pagina Facebook ieri ha pubblicato una clip dei due che infatti è subito diventata virale e li vede in piscina in procinto di baciarsi. Questo ha fatto esplodere i rumors sulla presunta relazione tra i due, che se trovasse conferma sarebbe un vero e proprio colpo per le tantissime fan di Bieber. Una svolta sensazionale che potrebbe essere accolta dal pubblico in modi molto differenti.

© Riproduzione Riservata.