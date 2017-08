Karate Kid 4/ Su TV8 il film con Hilary Swank diretto da Christopher Cain (21 agosto)

Karate Kid 4 su Tv8

Karate Kid 4 è l'ultimo film appartenente alla saga di Karate Kid, ed è un film del 1994. Lunedì 21 agosto Tv8 trasmetterà l'ultimo capitolo alle 21.15. Si tratta di una saga emozionante, che ha contribuito a realizzare la storia dei più grandi film riguardanti le arti marziali,appartenenti al panorama del cinema per teenagers. Diretto da Christopher Cain, troveremo una giovane Hilary Swank nei panni della protagonista, un'ingenua e docile adolescente pronta per affrontare il mondo e farsi valere a suon di karate! Tra gli altri personaggi principali, citiamo volti noti come Noriyuki Morita, attore ricorrente nella saga nei panni del maestro Miyagi, ed infine Michael Ironside. Conosciamo insieme la trama del film.

LA TRAMA

La protagonista del quarto capitolo di Karate Kid è Julie Pierce, una ragazza con qualche piccolo problema a livello familiare, vittima di bullismo da parte di coloro che si fanno chiamare Alpha Elite. Si tratta di un gruppo di ragazzetti capitanato da Ned. Julie vive con la nonna, a seguito del tragico incidente che costò la vita dei genitori di Julie: è proprio per questo motivo che la ragazza non ha un ottimo rendimento a scuola ( anzi, si può affermare il contrario) e dimostra problemi nella socializzazione con i compagni. Sfiancata da tutto ciò, la nonna Louisa decide di prendersi una piccola vacanza, decidendo di lasciare la ragazza sotto le cure del maestro Miyagi. Inizialmente, Julie ed il maestro non vanno affatto d'accordo: litigano spesso a causa del pessimo carattere di Julie, fino a che il maestro Miyagi non nota una certa potenzialità nei confronti della ragazza, grazie all'agilità della ragazza nello schivare ed evitare un drastico incidente d'auto dal quale sarebbe probabilmente uscita come una vittima. A seguito di una discussione, la ragazza chiede al maestro di insegnarle il Karate.

Maestro Miyagi acconsente, a patto che il suo rendimento scolastico migliori. Nel frattempo, l'amore è nell'aria: Julie conosce un ragazzo, Eric, e le cose sembrano migliorare. Tuttavia, l'Alpha Elite non le da tregua, e Miyagi decide di portare la ragazza presso un tempio, dove alcuni maestri le insegneranno le sacre arti del combattimento, al fine di ritrovare sé stessa ed un nuovo equilibrio. Al termine dell'allenamento, la ragazza si sentirà come nuova: è pronta per affrontare una nuova sfida, per mettere definitivamente a tacere il leader dell'Alpha Elite e cercare di farsi rispettare finalmente!

