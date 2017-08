L’impero dei lupi/ Su Rete 4 il film con Jean Reno e Laura Morante (21 agosto)

L'impero dei Lupi in onda su Rete 4

Stasera, lunedì 21 agosto su Rete Quattro andrà in onda il film thriller L'impero dei lupi (L'Empire des loups). Il film è stato diretto nel 2005 dal regista Chris Nahon. Il regista ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura che si basa sull'omonimo romanzo di Jean-Christope Grangè, che ha sua volta ha contribuito ad adattarlo per il grande schermo. Gli interpreti principali del film sono Jean Reno, che interpreta il poliziotto Jean-Louis Schiffer, e l'attrice italiana Laura Morante che veste i panni di Mathilde Wilcrau. Jean Reno è un attore francese molto famoso anche all'estero soprattutto per film come Léon (1994) di Luc Besson e per aver recitato nel kolossal di Ron Howard, al fianco di Tom Hanks, Il codice da Vinci (The Da Vinci Code, 2006). laura Morante è un'apprezzata interprete che ha girato molti film con grandi registi italiani, tra cui La stanza del figlio (2001) di Nanni Moretti, ma anche con registi stranieri come Alain Resnais, John Malkovich, Vicente Aranda. La pellicola è una produzione francese che è stata distribuita a livello internazionale dalla Columbia Tristar Pictures. L'impero dei lupi di presentato in anteprima in Francia e poi al Fantasy Film Fest di Monaco, in Germania.

LA TRAMA

Anna Heymes è una donna di circa trent'anni di età che è sposata ad un funzionario del Ministero degli Interni a Parigi. Improvvisamente inizia a soffrire di crisi di amnesia, al punto che a volte non riconosce il suo stesso marito e inizia a dubitare di lui. nel frattempo in città si verificano degli efferati omicidi: tre donne di origine turca vengono trovate non solo assassinate, ma anche orrendamente mutilate. Ad indagare sul caso viene chiamato il poliziotto Nerteaux che però decide di chiedere aiuto ad un suo collega assai meno ortodosso di lui, Schiffer. Quest'ultimo avrà il compito di infiltrarsi all'interno del quartiere turco della città per condurre delle indagini sotto copertura. man mano che l'inchiesta prosegue, Anna si troverà coinvolta, scoprendo anche delle inaspettate verità su se stessa.

