MODÀ, STADIO SAN SIRO/ Su Canale 5 la replica del concerto da tutto esaurito

Kekko Silvestre sul palco di San Siro

IL PALCO

"Siamo cinque tizi qualunque resi importanti da un pubblico bellissimo". Esordisce così Kekko Silvestre sul palco di San Siro, la prima delle due tappe del minitour del 2016. La forza dei Modà, ammette Silvestre, è quella di essere sempre stati uniti. Un'unione che si estende al pubblico, grazie a una scenografia tattica (con annessa passerella) che li avvicina ai fan. Due ore di show da tutto esaurito, portato avanti con la complicità di grandi ospiti e amici di sempre. Il vecchio e il nuovo, è il caso di dire: ad aprire il concerto, due emergenti come Chiara Grispo e i Dear Jack; a chiudere, i Pooh. Primi brani in scaletta, Se si potesse non morire, Come un pittore, Arriverà e La notte.

GLI OSPITI

Sorpresa annunciata per quanto riguarda i Pooh. Kekko ne ha parlato così: "Da piccolo credo di aver consumato i loro dischi. Hanno sempre scritto canzoni che ti entravano dentro lasciandoti qualcosa. Sono onorato che abbiano accettato il nostro invito". Anche loro hanno scelto San Siro per festeggiare i cinquant'anni di carriera. Un ideale passaggio di consegne per canzoni immortali come Pensiero, Noi due nel mondo e nell'anima e Tanta voglia di lei. Né i Pooh, né i Modà si sono risparmiati. Il loro melting pot è stato qualcosa di unico, capace di dar vita ad atmosfere a metà tra il romance e il rock. Lo spettacolo è culminato con È solo colpa mia, con tanto di scenografia luminosa a ricreare una foresta di led. La dedica finale va "alle persone come noi, le persone normali, non smettete di sognare. I sogni sono come la salute, quando ci sono avete tutto". La serata-evento andrà in onda per la seconda volta su Canale 5 lunedì 21 luglio. L'appuntamento è per le 21.20 circa.

