Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 21 agosto a LatteMiele

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 21 AGOSTO 2017

Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Scende l'Ariete che è attratto dai problemi, non riuscendo a trovare la possibilità di reagire di fronte a diverse situazioni che si fanno complicate. Sale il Cancro che invece si trova di fronte all'ingresso positivo nel segno di un Giove positivo. Bisogna sfruttare questo momento perché poi arriverà un Saturno opposto che potrebbe creare non pochi problemi. Sale anche la Vergine che ha un cielo importante e lo avrà ancora per molto tempo. Per questo si devono fare giorno dopo giorno dei passi in avanti grazie alla possibilità di essere sempre positivi. Da domani fino a giovedì arriveranno delle giornate che saranno molto fruttuose dal punto di vista dell'amore, non bisogna assolutamente dimenticare che gli incontri, anche quelli casuali, possono portare a delle soddisfazioni non da poco.

I SEGNI IN ATTESA

Tra i segni che devono aspettare c'è sempre quello dei Pesci. Paolo Fox ha sottolineato diverse volte che questo segno deve essere un po' attento nel gestire queste settimane e che in autunno arriveranno delle grosse soddisfazioni. Bisogna evitare però di vedersi creare delle complicazioni improvvise. Anche l'Acquario ha necessità di aspettare prima di riuscire a trovare la forza per uscire da un momento molto complicato. Presto ci saranno delle soddisfazioni, ma non sarà così facile. Da settembre a dicembre invece la Vergine potrebbe sentirsi pronta a raccogliere delle soddisfazioni anche per la presenza di alcune ristrettezze da gennaio ad oggi. E' il momento di cercare sempre e comunque il momento giusto per evitare di sentirsi un po' troppo appagati da un momento molto complicato. C'è la necessità di non riuscire a trovarsi a contatto con persone che generano negatività.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Come sempre torniamo a fare un interessante parallelo nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele tra quanto accaduto ieri e quanto accadrà oggi. Sicuramente il mese di agosto per l'Ariete non sta regalando grandi soddisfazioni dal punto di vista dell'amore, con dei cali emotivi che non fanno bene all'umore. Dopo una domenica pesante, con notizie negative, per il Toro ora c'è la possibilità di ritrovare un po' di serenità. Proseguono gli alti e i bassi dei Pesci che aspettano ancora un autunno scintillante come da promessa. Il Cancro ha fatto ieri un bel punto della situazione e ora si sente più tranquillo, pronto a scendere in campo con forza e determinazione per affrontare qualsiasi problema. L'amore è molto importante, come si diceva 24 ore fa, per i Gemelli che però dovranno iniziare a concentrarsi anche sul campo del lavoro dove bisogna evitare di essere leggeri nel prendere le decisioni e forse ogni tanto anche un po' superficiali. Sarà importante mantenere l'equilibrio in tutte le decisioni che vanno prese da qui alla fine del mese.

