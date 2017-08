PIPPO FRANCO/ L’attore romano che ha provato anche la strada della politica (Reazione a catena di sera)

Amadeus

GLI ESORDI AL CINEMA

Anche Pippo Franco parteciperà alla puntata odierna di Reazione a catena di sera, il game show condotto da Amadeus su Rai Uno. Nato a Roma nel settembre del 1940, l'attore ha esordito sul grande schermo nel 1960, quando ha preso parte ad Appuntamento a Ischia, uno dei tanti musicarelli dell'epoca. Il primo ruolo di un certo rilievo è stato quello in Nell'anno del signore, pellicola storica diretta da Luigi Magni nel 1969, seguito da una serie di apparizioni in molti dei film erotici che a cavallo del decennio furono girati in Italia, a partire da Quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda e tutta calda. Oltre a queste pellicole, spesso non di alta qualità, ma comunque premiate al botteghino, ha però avuto modo di prendere parte anche a film come Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (1972), regia di Billy Wilder, in cui ebbe modo di affiancare il grande Jack Lemmon.

IL SUCCESSO IN TV

Sicuramente più fortunata la sua carriera televisiva, iniziata nel 1971 e poi proseguita sotto l'egida del Bagaglino, la compagnia teatrale cui il suo nome sarà legato per molti anni. Tra gli show interpretati in questo periodo va menzionato soprattutto Il ribaltone, in cui l'attore romano lavorò con le sorelle Goggi e Oreste Lionello. La sua popolarità ha toccato l'apice nel 1980, quando insieme alla moglie Laura Troschel ha condotto Scacco matto, show abbinato alla lotteria Italia. Negli anni successivi ha seguito le peripezie del Bagaglino, spostandosi dalla Rai a Mediaset, puntando sempre su un genere di comicità estremamente leggera e allusiva, che ha comunque incontrato il gradimento del grande pubblico televisivo.

Nel 2006 ha deciso di rivolgersi alla politica, concorrendo per un posto al Senato e presentandosi con la Democrazia Cristiana per le Autonomie, che però nel Lazio, la sua circoscrizione elettorale, non riuscì a raggiungere neanche l'1%. Ci ha poi riprovato nel 2013, quando si è presentato con Fratelli d'Italia alle primarie svolte in vista delle comunali romane, ottenendo poco più di 200 preferenze, troppo poche per poter concorrere alle successive comunali.

