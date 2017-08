Patty Pravo/ Continuano le polemiche per i topless dell'artista veneziana (Techetechetè)

Patty Pravo a Techetechetè

Patty Pravo, stasera tra i protagonisti di Techetechetè, continua a cavalcare la polemica a causa di alcuni scatti in topless. Un'immagine bollente che ha voluto condividere con i suoi fan e che le è valsa tuttavia un ban da Facebook. La reazione della cantautrice non si è fatta ovviamente attendere, dato che è nota per le sue reazioni fumantine. Patty Pravo si è infatti vendicata, in senso lato, pubblicando la stessa foto su tutti i propri profili social. "Con tutto quello che si vede sui social", scrive l'artista nel post, sottolineando di non essere l'unica ad essersi mostrata senza veli. A fine luglio invece, Patty Pravo aveva destato non poche preoccupazioni negli ammiratori a causa di un piccolo incidente in barca, per via di una caduta che le ha provocato una frattura alla spalla. "La mia vacanza finisce qui e ora comincia il casino", scrive sempre sui social, rassicurando al tempo stesso chi aveva manifestato i propri timori sull'incidente. Pochi giorni prima, la cantante era stata nominata ospite del Festival di Castrocaro, che si svolgerà il prossimo 26 agosto. Questa sera, lunedì 21 agosto 2017, Patty Pravo sarà invece fra i vip omaggiati da Techetecheté, che ci mostrerà alcune delle sue performance televisive.

LA CARRERA

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, nasce a Venezia nel 1948 ed è una delle cantanti italiane pià in vista. Ha alle spalle infatti 110 milioni di dischi venduti, dettaglio che la nomina seconda classificata come cantante donna con maggiori vendite. Al primo posto si posiziona in pianta stabile Mina. Il successo di Patty Pravo ruota attorno a La bambola, il singolo che da solo ha venduto 40 milioni di copie, ma anche a tante altre canzoni che l'hanno portata a conquistare nove partecipazioni al Festival di Sanremo, arrivando in finale per otto volte. Numerosi i premi assegnati nel corso di 40 anni di carriera, fra cui 4 Premi della Critica. Di Patty Pravo rimarrà nella storia il suo Ragazzo triste, il primo singolo inciso nel 1966 ed il primo ad essere censurato dalla Rai per via di un unico verso. Il successo della cantautrice inizia comunque in quegli anni, quando si esibisce in diverse trasmissioni televisive come Partitissima e Qui e là.

